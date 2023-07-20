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https://sputniknews.com.tr/20230720/japonya-maliye-bakanligi-rusyadan-tahil-ithalati-2023te-yuzde-509-artirildi-1073777147.html
Japonya Maliye Bakanlığı: Rusya’dan tahıl ithalatı 2023’te yüzde 509 artırıldı
Japonya Maliye Bakanlığı: Rusya’dan tahıl ithalatı 2023’te yüzde 509 artırıldı
Japonya Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı ticari istatistiğe göre, Japonya’nın 2023 takvim yılının ilk altı ayında Rusya’dan yaptığı tahıl ithalatı bir önceki... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T20:26+0300
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ekonomi
japonya
rusya
tahıl
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Bakanlıktan paylaşılan bilgilere göre aynı zamanda, raporlama döneminde sebze ithalatı yüzde 56.7, meyve ithalatı yüzde 96.8, balık ve balık ürünleri ithalatı yüzde 23.4 azaldı.Haziran ayında tahıl ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 445.2 artış gösterirken sebze ithalatı yüzde 78.1, balık ve balık ürünleri ithalatı da yüzde 14.2 azaldı.Haziran ayında Japonya, Rusya’dan meyve ithal etmedi.
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japonya, rusya, tahıl

Japonya Maliye Bakanlığı: Rusya’dan tahıl ithalatı 2023’te yüzde 509 artırıldı

20:26 20.07.2023 (güncellendi: 20:27 20.07.2023)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Multimedya arşivine gidinTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Japonya Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı ticari istatistiğe göre, Japonya’nın 2023 takvim yılının ilk altı ayında Rusya’dan yaptığı tahıl ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 509.7 arttı.
Bakanlıktan paylaşılan bilgilere göre aynı zamanda, raporlama döneminde sebze ithalatı yüzde 56.7, meyve ithalatı yüzde 96.8, balık ve balık ürünleri ithalatı yüzde 23.4 azaldı.
Haziran ayında tahıl ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 445.2 artış gösterirken sebze ithalatı yüzde 78.1, balık ve balık ürünleri ithalatı da yüzde 14.2 azaldı.
Haziran ayında Japonya, Rusya’dan meyve ithal etmedi.
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