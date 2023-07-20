https://sputniknews.com.tr/20230720/japonya-maliye-bakanligi-rusyadan-tahil-ithalati-2023te-yuzde-509-artirildi-1073777147.html

Japonya Maliye Bakanlığı: Rusya’dan tahıl ithalatı 2023’te yüzde 509 artırıldı

Japonya Maliye Bakanlığı: Rusya’dan tahıl ithalatı 2023’te yüzde 509 artırıldı

Japonya Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı ticari istatistiğe göre, Japonya’nın 2023 takvim yılının ilk altı ayında Rusya’dan yaptığı tahıl ithalatı bir önceki... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T20:26+0300

2023-07-20T20:26+0300

2023-07-20T20:27+0300

ekonomi

japonya

rusya

tahıl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073723468_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_fa550dcae3ae16eb9f2006e400fac1fa.jpg

Bakanlıktan paylaşılan bilgilere göre aynı zamanda, raporlama döneminde sebze ithalatı yüzde 56.7, meyve ithalatı yüzde 96.8, balık ve balık ürünleri ithalatı yüzde 23.4 azaldı.Haziran ayında tahıl ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 445.2 artış gösterirken sebze ithalatı yüzde 78.1, balık ve balık ürünleri ithalatı da yüzde 14.2 azaldı.Haziran ayında Japonya, Rusya’dan meyve ithal etmedi.

japonya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, rusya, tahıl