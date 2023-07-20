https://sputniknews.com.tr/20230720/japonya-maliye-bakanligi-rusyadan-tahil-ithalati-2023te-yuzde-509-artirildi-1073777147.html
Japonya Maliye Bakanlığı: Rusya’dan tahıl ithalatı 2023’te yüzde 509 artırıldı
Japonya Maliye Bakanlığı: Rusya’dan tahıl ithalatı 2023’te yüzde 509 artırıldı
Japonya Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı ticari istatistiğe göre, Japonya’nın 2023 takvim yılının ilk altı ayında Rusya’dan yaptığı tahıl ithalatı bir önceki... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T20:26+0300
2023-07-20T20:26+0300
2023-07-20T20:27+0300
ekonomi
japonya
rusya
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073723468_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_fa550dcae3ae16eb9f2006e400fac1fa.jpg
Bakanlıktan paylaşılan bilgilere göre aynı zamanda, raporlama döneminde sebze ithalatı yüzde 56.7, meyve ithalatı yüzde 96.8, balık ve balık ürünleri ithalatı yüzde 23.4 azaldı.Haziran ayında tahıl ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 445.2 artış gösterirken sebze ithalatı yüzde 78.1, balık ve balık ürünleri ithalatı da yüzde 14.2 azaldı.Haziran ayında Japonya, Rusya’dan meyve ithal etmedi.
japonya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073723468_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_3945a58ec72e4f27a7807ac46db09fdb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, rusya, tahıl
Japonya Maliye Bakanlığı: Rusya’dan tahıl ithalatı 2023’te yüzde 509 artırıldı
20:26 20.07.2023 (güncellendi: 20:27 20.07.2023) Abone ol
Japonya Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı ticari istatistiğe göre, Japonya’nın 2023 takvim yılının ilk altı ayında Rusya’dan yaptığı tahıl ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 509.7 arttı.
Bakanlıktan paylaşılan bilgilere göre aynı zamanda, raporlama döneminde sebze ithalatı yüzde 56.7, meyve ithalatı yüzde 96.8, balık ve balık ürünleri ithalatı yüzde 23.4 azaldı.
Haziran ayında tahıl ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 445.2 artış gösterirken sebze ithalatı yüzde 78.1, balık ve balık ürünleri ithalatı da yüzde 14.2 azaldı.
Haziran ayında Japonya, Rusya’dan meyve ithal etmedi.