https://sputniknews.com.tr/20230720/isvec-bagdat-buyukelciligini-kapatti-1073755548.html
İsveç, Bağdat Büyükelçiliği'ni kapattı
İsveç, Bağdat Büyükelçiliği'ni kapattı
İsveç makamları, Irak'ta basılarak ateşe verilen Bağdat Büyükelçiliğinin kapatıldığını duyurdu. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T12:48+0300
2023-07-20T12:48+0300
2023-07-20T12:49+0300
dünya
isveç
bağdat
büyükelçilik
kapatma
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İsveç polisince Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur’an-ı Kerim ile Irak bayrağını yakma eylemine izin verilmesinin ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binası ateşe verilmişti. Yaşananların ardından İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binası önünde protestoların düzenlenmesi ve binanın ateşe verilmesi nedeniyle büyükelçiliğin ileri bir tarihe kadar kapalı kalacağı duyuruldu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin diplomatik misyonlarını korumakta başarısız olduğunu söyleyerek, “Bağdat'taki büyükelçiliğin basılması kesinlikle kabul edilemez. Hükümetimiz, Iraklı üst düzey yetkililerle görüşmek için temas halinde” dedi.
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isveç, bağdat, büyükelçilik, kapatma
isveç, bağdat, büyükelçilik, kapatma
İsveç, Bağdat Büyükelçiliği'ni kapattı
12:48 20.07.2023 (güncellendi: 12:49 20.07.2023) Abone ol
İsveç makamları, Irak'ta basılarak ateşe verilen Bağdat Büyükelçiliğinin kapatıldığını duyurdu.
İsveç polisince Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur’an-ı Kerim ile Irak bayrağını yakma eylemine izin verilmesinin ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binası ateşe verilmişti.
Yaşananların ardından İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binası önünde protestoların düzenlenmesi ve binanın ateşe verilmesi nedeniyle büyükelçiliğin ileri bir tarihe kadar kapalı kalacağı duyuruldu.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin diplomatik misyonlarını korumakta başarısız olduğunu söyleyerek, “Bağdat'taki büyükelçiliğin basılması kesinlikle kabul edilemez. Hükümetimiz, Iraklı üst düzey yetkililerle görüşmek için temas halinde” dedi.