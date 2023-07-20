https://sputniknews.com.tr/20230720/isvec-bagdat-buyukelciligini-kapatti-1073755548.html

İsveç, Bağdat Büyükelçiliği'ni kapattı

İsveç, Bağdat Büyükelçiliği'ni kapattı

İsveç makamları, Irak'ta basılarak ateşe verilen Bağdat Büyükelçiliğinin kapatıldığını duyurdu. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T12:48+0300

2023-07-20T12:48+0300

2023-07-20T12:49+0300

dünya

isveç

bağdat

büyükelçilik

kapatma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065311924_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_39d52e50419e270f385c2f0c4edc84f0.jpg

İsveç polisince Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur’an-ı Kerim ile Irak bayrağını yakma eylemine izin verilmesinin ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binası ateşe verilmişti. Yaşananların ardından İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binası önünde protestoların düzenlenmesi ve binanın ateşe verilmesi nedeniyle büyükelçiliğin ileri bir tarihe kadar kapalı kalacağı duyuruldu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin diplomatik misyonlarını korumakta başarısız olduğunu söyleyerek, “Bağdat'taki büyükelçiliğin basılması kesinlikle kabul edilemez. Hükümetimiz, Iraklı üst düzey yetkililerle görüşmek için temas halinde” dedi.

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isveç, bağdat, büyükelçilik, kapatma