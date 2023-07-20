https://sputniknews.com.tr/20230720/istanbulda-kilik-degistirip-banka-soydu-gozaltina-alindi-1073757571.html

İstanbul'da kılık değiştirip banka soydu, gözaltına alındı

İstanbul'da kılık değiştirip banka soydu, gözaltına alındı

Bahçelievler'de kadın kıyafetleri giyerek silahla girdiği banka şubesinden zorla 170 bin lira alan zanlı gözaltına alındı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T13:39+0300

2023-07-20T13:39+0300

2023-07-20T13:52+0300

türkiye

banka

banka soygunu

istanbul

video

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İstanbul'da bir banka şubesine maske takıp kadın kıyafetleri giyerek gelen şüpheli, silahını çıkararak güvelik görevlisine doğrulttu.Silahla tehdit ettiği gişe görevlisinden 170 bin lira alan şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Ceyhun Y. olduğunu tespit etti.63 bin lira ele geçirildiEkipler, zanlıyı kısa sürede Küçükçekmece'de gözaltına aldı. Şüphelinin üstünde ve evindeki aramada olayda kullanılan silah ve kadın kıyafetleri ile 63 bin lira ele geçirildi.Polisteki ifadesinde borçları nedeniyle suçu işlediğini öne süren Ceyhun Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Silahlı soygun anı ise güvenlik kameralarınca kayda alındı.Görüntülerde, bankaya giren şüphelinin görevlilere silah doğrulup paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

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İstanbul'da kılık değiştirip banka soydu, gözaltına alındı İstanbul'da kılık değiştirip banka soydu, gözaltına alındı 2023-07-20T13:39+0300 true PT1M47S

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