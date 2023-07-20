https://sputniknews.com.tr/20230720/istanbulda-kilik-degistirip-banka-soydu-gozaltina-alindi-1073757571.html
İstanbul'da kılık değiştirip banka soydu, gözaltına alındı
İstanbul'da kılık değiştirip banka soydu, gözaltına alındı
Bahçelievler'de kadın kıyafetleri giyerek silahla girdiği banka şubesinden zorla 170 bin lira alan zanlı gözaltına alındı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T13:39+0300
2023-07-20T13:39+0300
2023-07-20T13:52+0300
türkiye
banka
banka soygunu
istanbul
video
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İstanbul'da bir banka şubesine maske takıp kadın kıyafetleri giyerek gelen şüpheli, silahını çıkararak güvelik görevlisine doğrulttu.Silahla tehdit ettiği gişe görevlisinden 170 bin lira alan şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Ceyhun Y. olduğunu tespit etti.63 bin lira ele geçirildiEkipler, zanlıyı kısa sürede Küçükçekmece'de gözaltına aldı. Şüphelinin üstünde ve evindeki aramada olayda kullanılan silah ve kadın kıyafetleri ile 63 bin lira ele geçirildi.Polisteki ifadesinde borçları nedeniyle suçu işlediğini öne süren Ceyhun Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Silahlı soygun anı ise güvenlik kameralarınca kayda alındı.Görüntülerde, bankaya giren şüphelinin görevlilere silah doğrulup paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230607/hirsiz-kafasina-gecirdigi-koliyi-cikarinca-yakayi-ele-verdi--1072130633.html
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İstanbul'da kılık değiştirip banka soydu, gözaltına alındı
İstanbul'da kılık değiştirip banka soydu, gözaltına alındı
2023-07-20T13:39+0300
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banka, banka soygunu, istanbul, video
banka, banka soygunu, istanbul, video
İstanbul'da kılık değiştirip banka soydu, gözaltına alındı
13:39 20.07.2023 (güncellendi: 13:52 20.07.2023) Abone ol
Bahçelievler'de kadın kıyafetleri giyerek silahla girdiği banka şubesinden zorla 170 bin lira alan zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'da bir banka şubesine maske takıp kadın kıyafetleri giyerek gelen şüpheli, silahını çıkararak güvelik görevlisine doğrulttu.
Silahla tehdit ettiği gişe görevlisinden 170 bin lira alan şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Ceyhun Y. olduğunu tespit etti.
63 bin lira ele geçirildi
Ekipler, zanlıyı kısa sürede Küçükçekmece'de gözaltına aldı. Şüphelinin üstünde ve evindeki aramada olayda kullanılan silah ve kadın kıyafetleri ile 63 bin lira ele geçirildi.
Polisteki ifadesinde borçları nedeniyle suçu işlediğini öne süren Ceyhun Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Silahlı soygun anı ise güvenlik kameralarınca kayda alındı.
Görüntülerde, bankaya giren şüphelinin görevlilere silah doğrulup paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.