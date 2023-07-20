https://sputniknews.com.tr/20230720/istanbul-valiliginden-39-ilceye-sokak-kopeklerinin-toplanmasi-talimati-1073765055.html

İstanbul Valiliği'nden 'sokak köpeklerinin toplanması' talimatı

İstanbul Valiliği'nden 'sokak köpeklerinin toplanması' talimatı

İstanbul Valiliği, 39 ilçede sokak köpeklerinin toplanması talimatını verdi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T15:24+0300

2023-07-20T15:24+0300

2023-07-20T15:26+0300

türkiye

köpek

istanbul valiliği

sokak köpeği

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İstanbul Valiliği, kentteki 39 ilçede sokak köpeklerinin toplatılacağını duyurdu.Valilik açıklamasında, "Valiliğimizce 04.07.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda 5199 nolu 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince uygulanması ilgili birimlerden talep edilmiştir. Kanun, sokak hayvanlarının bulundukları yerlerden alınmasını, rehabilitasyon merkezlerine götürülmesini, kısırlaştırılarak tedavi edilmesini, tedavi sonrası bir süre gözlemlenmesi ve sağlıklarına kavuştukları tespit edildikten sonra yeniden alındıkları yere bırakılmasını gerektirmektedir. İlgili yazı, ilgili birimlerin bu kanunun gereğince işletilmesi talebini içermektedir" denildi.

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köpek, istanbul valiliği, sokak köpeği