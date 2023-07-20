https://sputniknews.com.tr/20230720/irakin-baskentibagdatta-isvec-buyukelciligine-saldiri-1073739851.html
Irak'ın başkenti Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği'ne saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği'ne saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın öncülüğündeki Sadr Hareketi’ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği'ne saldırdı. Gruplar, elçilik... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T04:13+0300
2023-07-20T04:13+0300
2023-07-20T04:16+0300
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi taraftarları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti.Protestocular, elçilik konutunun bazı bölümlerini ateşe verdi.Daha önce protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230707/irak-isvecte-kuran-yakan-kisi-icin-interpole-tutuklama-emri-gonderdi-1073269691.html
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isveç, irak
Irak'ın başkenti Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği'ne saldırı
04:13 20.07.2023 (güncellendi: 04:16 20.07.2023) Abone ol
Irak’ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın öncülüğündeki Sadr Hareketi’ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği'ne saldırdı. Gruplar, elçilik konutuna girerek bazı noktaları ateşe verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi taraftarları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti.
Protestocular, elçilik konutunun bazı bölümlerini ateşe verdi.
Daha önce protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.