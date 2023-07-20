https://sputniknews.com.tr/20230720/irak-isvec-buyukelcisinden-ulkeyi-terk-etmesini-istedi-1073763952.html
Irak, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etti
Irak, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etti
Irak hükümeti, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T14:59+0300
2023-07-20T14:59+0300
2023-07-20T15:09+0300
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büyükelçi
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Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı’na ayrıca Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.
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irak, isveç, büyükelçi
Irak, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etti
14:59 20.07.2023 (güncellendi: 15:09 20.07.2023) Abone ol
Irak hükümeti, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi.
Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı’na ayrıca Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.