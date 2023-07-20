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Irak, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etti
Irak, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etti
Irak hükümeti, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı’na ayrıca Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.
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irak, isveç, büyükelçi
irak, isveç, büyükelçi

Irak, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etti

14:59 20.07.2023 (güncellendi: 15:09 20.07.2023)
© AFP 2023Irak, İsveç Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi
Irak, İsveç Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023
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Irak hükümeti, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi.
Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı’na ayrıca Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.
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