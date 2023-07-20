İki yüzlü yıldız keşfedildi: Bir tarafı helyum, bir tarafı hidrojen

© YouTube/caltech Kuğu takımyıldızında bin ışık yılından daha uzakta bulunan nesneye,resmi bilimsel adı ZTF J203349.8+322901.1 olmasına rağmen, iki yüzlü olduğu keşfedildikten sonra ‘Janus’ adı verildi. Mitolojik bir varlık olan geçişlerin tanrısı Janus’un da çift yüzü bulunuyor. Janus, ilk olarak Caltech'in San Diego yakınlarındaki Palomar Gözlemevi'nden her gece gökyüzünü tarayan bir araç olan Zwicky Transient Facility (ZTF) tarafından keşfedildi. Caiazzo, bu esnada beyaz cüceleri araştırdığını Janus’un parlaklığındaki hızlı değişimlerin kendisini ona yönlendirdiğini söyledi. Caiazzo’nun daha sonraki gözlemleri Janus'un her 15 dakikada bir kendi ekseni etrafında döndüğünü ortaya çıkardı. Bir yıldızın kimyasal yapısını açığa çıkaran spektrometri ölçümleri ise yıldızın bir tarafının neredeyse tamamen hidrojen, diğer tarafının ise neredeyse tamamen helyum içerdiğini gösterdi.