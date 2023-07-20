https://sputniknews.com.tr/20230720/icisleri-bakani-yerlikaya-ingiliz-mevkidasi-ile-telefonda-gorustu-1073739275.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

suella braverman

telefon

ali yerlikaya

ingiltere

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk" bilgisini verdi.

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suella braverman, telefon, ali yerlikaya, ingiltere