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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk" bilgisini verdi.
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suella braverman, telefon, ali yerlikaya, ingiltere

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

02:07 20.07.2023
© Twitter İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk" bilgisini verdi.
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