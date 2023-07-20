https://sputniknews.com.tr/20230720/icisleri-bakani-yerlikaya-ingiliz-mevkidasi-ile-telefonda-gorustu-1073739275.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T02:07+0300
2023-07-20T02:07+0300
2023-07-20T02:07+0300
türkiye
suella braverman
telefon
ali yerlikaya
ingiltere
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk" bilgisini verdi.
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suella braverman, telefon, ali yerlikaya, ingiltere
suella braverman, telefon, ali yerlikaya, ingiltere
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk" bilgisini verdi.