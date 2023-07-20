https://sputniknews.com.tr/20230720/hindistan-uzay-ajansi-avustralyaya-dusen-roket-parcasinin-bize-ait-olup-olmadigindan-emin-degilim-1073754460.html
Avustralya'da kıyıya vuran devasa cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama
Avustralya'da kıyıya vuran devasa cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama
Hindistan uzay ajansı başkanı, bir Avustralya sahilinde karaya vurmuş halde bulunan dev metal silindirin gerçekten de bir roketin parçası olduğunu, ancak... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T12:30+0300
2023-07-20T12:30+0300
2023-07-20T12:34+0300
dünya
avustralya
enkaz
açıklama
hindistan
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Avustralya'da yaklaşık 2.5 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde olan nesne, hafta sonu Pert'in kuzeyindeki Green Head Plajı'nda keşfedilmişti.Hindistan Uzay Araştırma Kurumu başkanı S Somnath, "Analiz etmeden bize ait olduğunu doğrulayamayız" dedi. Somnath ayrıca, bunun bir Polar Uydu Fırlatma Aracı (PSLV) veya başka bir fırlatmanın parçası olabileceğini, ancak bunu ancak görüp analiz ettikten sonra onaylayabileceklerini söyledi. Dev nesnenin aniden ortaya çıkışı, yerel halkın yanı sıra medyanın da ilgisini çekti ve kayıp Malezya MH370 uçuşuyla bağlantılı olduğu yönünde spekülasyonlara da yol açtı. WA polisi, nesneyi "tehlikeli" olarak gördüklerini söyleyerek insanları nesneden uzak durmaya çağırdı.Polis ayrıca, "Cismin kökenini ve doğasını belirlemek için çeşitli eyalet ve federal kurumlarla aktif olarak ortak bir çaba içinde olduğumuz konusunda güvence vermek istiyoruz" açıklamasında bulundu.Ancak havacılık ve uzay uzmanları, nesnenin Hindistan'a ait Polar Uydu Fırlatma Aracı (PSLV) roketinin yakıt deposu olduğundan şüpheleniliyordu. En son PSLV görevi, bu yılın Nisan ayında başarıyla başlatılan PSLV-55 idi. Soruşturmanın bir parçası olan Avustralya Uzay Ajansı, bunun bir yabancı uzay fırlatma aracının parçası olma ihtimalini araştırdığını söyledi. Bir ajans sözcüsü, "Ajans, nesnenin kıyıya vuran yabancı bir uzay fırlatma aracının parçası olup olmadığını doğrulamak için çalışıyor ve nesne hakkında bilgi sağlayabilecek benzer kurumlarla bağlantı kuruyor" dedi. Somnath ayrıca, 'PSLV'nin bazı parçalarının Avustralya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin ötesinde denize düştüğünün bilindiğini', cismin 'uzun süre yüzüp sonunda kıyıya ulaşmış olabileceğini' söyledi ve enkazla ilgili herhangi bir tehlike bulunmadığını kaydetti.
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avustralya, enkaz, açıklama, hindistan
avustralya, enkaz, açıklama, hindistan
Avustralya'da kıyıya vuran devasa cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama
12:30 20.07.2023 (güncellendi: 12:34 20.07.2023) Abone ol
Hindistan uzay ajansı başkanı, bir Avustralya sahilinde karaya vurmuş halde bulunan dev metal silindirin gerçekten de bir roketin parçası olduğunu, ancak kendilerine ait olup olmadığını doğrulayamadığını söyledi.
Avustralya'da yaklaşık 2.5 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde olan nesne, hafta sonu Pert'in kuzeyindeki Green Head Plajı'nda keşfedilmişti.
Hindistan Uzay Araştırma Kurumu başkanı S Somnath, "Analiz etmeden bize ait olduğunu doğrulayamayız" dedi. Somnath ayrıca, bunun bir Polar Uydu Fırlatma Aracı (PSLV) veya başka bir fırlatmanın parçası olabileceğini, ancak bunu ancak görüp analiz ettikten sonra onaylayabileceklerini söyledi. Dev nesnenin aniden ortaya çıkışı, yerel halkın yanı sıra medyanın da ilgisini çekti ve kayıp Malezya MH370 uçuşuyla bağlantılı olduğu yönünde spekülasyonlara da yol açtı.
WA polisi, nesneyi "tehlikeli" olarak gördüklerini söyleyerek insanları nesneden uzak durmaya çağırdı.
Polis ayrıca, "Cismin kökenini ve doğasını belirlemek için çeşitli eyalet ve federal kurumlarla aktif olarak ortak bir çaba içinde olduğumuz konusunda güvence vermek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Ancak havacılık ve uzay uzmanları, nesnenin Hindistan'a ait Polar Uydu Fırlatma Aracı (PSLV) roketinin yakıt deposu olduğundan şüpheleniliyordu. En son PSLV görevi, bu yılın Nisan ayında başarıyla başlatılan PSLV-55 idi.
Soruşturmanın bir parçası olan Avustralya Uzay Ajansı, bunun bir yabancı uzay fırlatma aracının parçası olma ihtimalini araştırdığını söyledi. Bir ajans sözcüsü, "Ajans, nesnenin kıyıya vuran yabancı bir uzay fırlatma aracının parçası olup olmadığını doğrulamak için çalışıyor ve nesne hakkında bilgi sağlayabilecek benzer kurumlarla bağlantı kuruyor" dedi.
Somnath ayrıca, 'PSLV'nin bazı parçalarının Avustralya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin ötesinde denize düştüğünün bilindiğini', cismin 'uzun süre yüzüp sonunda kıyıya ulaşmış olabileceğini' söyledi ve enkazla ilgili herhangi bir tehlike bulunmadığını kaydetti.