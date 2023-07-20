https://sputniknews.com.tr/20230720/gozler-merkez-bankasinda-faiz-karari-ne-olacak-1073741536.html
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı ne olacak?
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T07:26+0300
2023-07-20T07:26+0300
2023-07-20T07:26+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz artırımı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.Faiz kararının ardından piyasalar Enflasyon Raporu toplantısını bekleyecek. Merkez'in enflasyon tahminini açıklayacağı toplantı gelecek hafta 27 Temmuz'da düzenlenecek. Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Hafize Gaye Erkan da ilk sunumunu gerçekleştirecek.
https://sputniknews.com.tr/20230717/gozler-faiz-kararinda-ekonomistler-ne-bekliyor-1073605552.html
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merkez bankası faiz kararı, merkez bankası faiz artışı, merkez bankası faiz kararını açıkladı mı, merkez bankası faiz kararı ne zaman
merkez bankası faiz kararı, merkez bankası faiz artışı, merkez bankası faiz kararını açıkladı mı, merkez bankası faiz kararı ne zaman
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı ne olacak?
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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.
Faiz kararının ardından piyasalar Enflasyon Raporu toplantısını bekleyecek. Merkez'in enflasyon tahminini açıklayacağı toplantı gelecek hafta 27 Temmuz'da düzenlenecek. Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Hafize Gaye Erkan da ilk sunumunu gerçekleştirecek.