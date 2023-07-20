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Faiz kararı öncesinde dolar ve euro'da son durum ne?
Faiz kararı öncesinde dolar ve euro'da son durum ne?
Döviz piyasasında kritik faiz kararı öncesinde sakin seyir gözleniyor. Bankalararası piyasada dolar/Tl 29.86, euro/TL 30.14 seviyesinde işlem görüyor. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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Merkez Bankası bugün politika faizini açıklayacak. Hafta başında hızlı bir artış gösteren euro güne 30.14 seviyelerinde başladı.Dolar/TL ise 29.86 seviyesinde.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 710, çeyrek altın 2 bin 771 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 48 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.571 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.37 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.37 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.106 dolar seviyesinde.
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dolar kaç lira,euro kaç tl,altın fiyatları
dolar kaç lira,euro kaç tl,altın fiyatları

Faiz kararı öncesinde dolar ve euro'da son durum ne?

09:16 20.07.2023
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Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© İHA
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Döviz piyasasında kritik faiz kararı öncesinde sakin seyir gözleniyor. Bankalararası piyasada dolar/Tl 29.86, euro/TL 30.14 seviyesinde işlem görüyor.
Merkez Bankası bugün politika faizini açıklayacak. Hafta başında hızlı bir artış gösteren euro güne 30.14 seviyelerinde başladı.
Dolar/TL ise 29.86 seviyesinde.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 710, çeyrek altın 2 bin 771 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 48 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.571 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 79.37 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.37 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 30.106 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
14 Temmuz, 09:09
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