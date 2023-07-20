https://sputniknews.com.tr/20230720/faiz-karari-oncesinde-dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073742343.html
Faiz kararı öncesinde dolar ve euro'da son durum ne?
Faiz kararı öncesinde dolar ve euro'da son durum ne?
Döviz piyasasında kritik faiz kararı öncesinde sakin seyir gözleniyor. Bankalararası piyasada dolar/Tl 29.86, euro/TL 30.14 seviyesinde işlem görüyor. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T09:16+0300
2023-07-20T09:16+0300
2023-07-20T09:16+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_0:82:999:644_1920x0_80_0_0_716a9023b138a6b14be8b7eeb29a3bcb.jpg
Merkez Bankası bugün politika faizini açıklayacak. Hafta başında hızlı bir artış gösteren euro güne 30.14 seviyelerinde başladı.Dolar/TL ise 29.86 seviyesinde.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 710, çeyrek altın 2 bin 771 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 48 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.571 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.37 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.37 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.106 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230714/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073528184.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_17:0:982:724_1920x0_80_0_0_60ddf74e56de50fb41b9be00dfa9ae87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar kaç lira,euro kaç tl,altın fiyatları
dolar kaç lira,euro kaç tl,altın fiyatları
Faiz kararı öncesinde dolar ve euro'da son durum ne?
Abone ol
Döviz piyasasında kritik faiz kararı öncesinde sakin seyir gözleniyor. Bankalararası piyasada dolar/Tl 29.86, euro/TL 30.14 seviyesinde işlem görüyor.
Merkez Bankası bugün politika faizini açıklayacak. Hafta başında hızlı bir artış gösteren euro güne 30.14 seviyelerinde başladı.
Dolar/TL ise 29.86 seviyesinde.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 710, çeyrek altın 2 bin 771 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 48 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.571 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 79.37 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.37 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 30.106 dolar seviyesinde.