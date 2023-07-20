https://sputniknews.com.tr/20230720/euro-bolgesi-resesyondan-kurtuldu-1073761550.html
Euro Bölgesi resesyondan kurtuldu
Euro Bölgesi resesyondan kurtuldu
Euro Bölgesi için ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) değişimi yüzde eksi 0,1’den 0’a revize edildi. Böylece Euro Bölgesi resesyona girmedi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T14:25+0300
2023-07-20T14:25+0300
2023-07-20T14:26+0300
dünya
avrupa
euro
euro bölgesi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin 2023 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin son verileri yayınlandı. Bloomberg HT'nin Eurostat'ın internet sitesinde yer alan rakamlardan aktardığına göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yaşanan daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYİH) değişim yaşamadı.Bu, 20 ülkeli birliğin resesyondan kaçınmış olduğu anlamına geliyor.Veri güncellenmeden önce, Ocak-Mart dönemi için yüzde 0.1'lik bir daralma açıklanmıştı.
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avrupa, euro, euro bölgesi
avrupa, euro, euro bölgesi
Euro Bölgesi resesyondan kurtuldu
14:25 20.07.2023 (güncellendi: 14:26 20.07.2023) Abone ol
Euro Bölgesi için ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) değişimi yüzde eksi 0,1’den 0’a revize edildi. Böylece Euro Bölgesi resesyona girmedi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin 2023 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin son verileri yayınlandı.
Bloomberg HT'nin Eurostat'ın internet sitesinde yer alan rakamlardan aktardığına göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yaşanan daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYİH) değişim yaşamadı.
Bu, 20 ülkeli birliğin resesyondan kaçınmış olduğu anlamına geliyor.
Veri güncellenmeden önce, Ocak-Mart dönemi için yüzde 0.1'lik bir daralma açıklanmıştı.