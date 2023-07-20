Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Faiz kararı ve CHP kulisleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230720/eski-gokceada-belediye-baskani-tahliye-edildi-1073772062.html
Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi
Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi
Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'ne 6 ay önce 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T17:39+0300
2023-07-20T17:39+0300
türkiye
gökçeada
belediye
ünal çetin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066383454_29:0:772:418_1920x0_80_0_0_4dc6fce9132370ed3ce9ee9053936737.jpg
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi.Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü Seval Duran, kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B., eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.Başkan ve iki kişi tutuklanmıştıSavcılık sorguları sonrası 3 Şubat´ta mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü Seval Duran, eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Rüşvet almakla suçlanan Ünal Çetin, soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Şubat´ta görevinden tedbiren uzaklaştırıldı.Ünal Çetin´in tutukluğunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, tahliyesine karar verdi. Çanakkale Cezaevi´nde tutuklu bulunan Çetin, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türkiye
gökçeada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066383454_122:0:679:418_1920x0_80_0_0_1b15ef492a85c2ebb3c8bf306ae72468.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gökçeada, belediye, ünal çetin
gökçeada, belediye, ünal çetin

Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi

17:39 20.07.2023
© FotoğrafGökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'ne 6 ay önce 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ünal Çetin, adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi.
Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü Seval Duran, kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B., eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Başkan ve iki kişi tutuklanmıştı

Savcılık sorguları sonrası 3 Şubat´ta mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü Seval Duran, eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Rüşvet almakla suçlanan Ünal Çetin, soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Şubat´ta görevinden tedbiren uzaklaştırıldı.
Ünal Çetin´in tutukluğunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, tahliyesine karar verdi. Çanakkale Cezaevi´nde tutuklu bulunan Çetin, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала