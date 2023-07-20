https://sputniknews.com.tr/20230720/eski-gokceada-belediye-baskani-tahliye-edildi-1073772062.html

Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi

Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi

Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'ne 6 ay önce 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T17:39+0300

2023-07-20T17:39+0300

2023-07-20T17:39+0300

türkiye

gökçeada

belediye

ünal çetin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066383454_29:0:772:418_1920x0_80_0_0_4dc6fce9132370ed3ce9ee9053936737.jpg

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi.Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü Seval Duran, kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B., eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.Başkan ve iki kişi tutuklanmıştıSavcılık sorguları sonrası 3 Şubat´ta mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü Seval Duran, eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Rüşvet almakla suçlanan Ünal Çetin, soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Şubat´ta görevinden tedbiren uzaklaştırıldı.Ünal Çetin´in tutukluğunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, tahliyesine karar verdi. Çanakkale Cezaevi´nde tutuklu bulunan Çetin, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

türkiye

gökçeada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gökçeada, belediye, ünal çetin