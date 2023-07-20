Endonezya'da köpek düğünü: Görkemli bir törenle dünyaevine girdiler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230720/endonezyada-kopek-dugunu-gorkemli-bir-torenle-dunyaevine-girdiler-1073755862.html
Endonezya'da köpek düğünü: Görkemli bir törenle dünyaevine girdiler
Endonezya'da köpek düğünü: Görkemli bir törenle dünyaevine girdiler
Endonezya'da Alaska malamutu cinsi 2 köpek, görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Köpeklerin düğününe harcanan bütçe sosyal medyada tepkilere neden oldu. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T13:33+0300
2023-07-20T13:38+0300
yaşam
endonezya
köpek
düğün
asya & pasifik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073757086_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_137ae68a234befb07acc0451eed0dad5.jpg
İki köpek, geçen hafta Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki bir alışveriş merkezinde sahipleri ve akrabalarının katılımıyla gerçekleştirilen bir düğünle evlendirildi. 200 milyon rupiye (13 bin 350 dolar) mal olan düğünde, katılımcıların yerel Cava kostümleri giydiği görüldü. Alaska malamutu (kurdu) cinsi köpeklerin görkemli törende birbirlerinin patilerini çektiği anlar kameralara yansıdı. Düğünün sosyal medyada tepki çekmesinin ardından dişi köpek Luna'nın sahibi Indira Ratnasari, "Çok üzgünüz. Olaydan rahatsız olan Cava kültürü meraklıları ve tüm Endonezyalılar adına özür dileriz" dedi.Makyaj sanatçısı olan Ratnasari ve arkadaşı, Instagram hesabında yaptıkları videolu ortak paylaşımda, "Endonezya ve Cava kültürünü aşağılamak gibi bir niyetimiz yoktu" ifadelerini kullandılar.Yerel basına göre Ratnasari, cumhurbaşkanlığı ofisinden de düzenli olarak maaş alıyor. Bu da tartışmaları alevlendiren bir diğer nokta oldu. Erkek köpek Jojo'nun sahibi Valentine Cahandra ise düğünün Cava kültürünü tanıtmak için yapıldığını öne sürdü.'Tanrı'ya meydan okuyorlar'Ancak tüm bu açıklamalar sosyal medyadaki tepkileri dindirmeye yetmedi. Bir kullanıcı, “Parayı boşa harcıyor ve Tanrı'ya meydan okuyorlar. Sağduyu, gösteriş arzusu tarafından ayaklar altına alındı" dedi. Bir başka kullanıcı ise "Mallarını gereksiz yere harcıyorlar. Bunun yerine ihtiyacı olan insanlara yardım etmeliydiler. Sosyal körlük dediğimiz şey bu mu?" yorumunda bulundu. Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da gösterişli zenginliğin hoş karşılanmadığı, gittikçe açılan sınıflar arası gelir farkı nedeniyle sıklıkla eleştirildiği biliniyor. Başkent Jakarta'da aylık asgari ücret 4.9 milyon rupi (327 dolar). Dünya Bankası geçen yıl ülkede 270 milyon insanın yaklaşık onda birinin hâlâ yoksulluk sınırının altında yaşadığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230719/fransada-kopek-diskisi-kirliligine-dnali-cozum--1073706836.html
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073757086_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3f830ed484aaab5f4b27a340d7cc9c2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
endonezya, köpek, düğün, asya & pasifik
endonezya, köpek, düğün, asya & pasifik

Endonezya'da köpek düğünü: Görkemli bir törenle dünyaevine girdiler

13:33 20.07.2023 (güncellendi: 13:38 20.07.2023)
© AFP 2023 / ANDREW YATESAlaska Malamutu - Kurdu
Alaska Malamutu - Kurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / ANDREW YATES
Abone olTelegram
Endonezya'da Alaska malamutu cinsi 2 köpek, görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Köpeklerin düğününe harcanan bütçe sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İki köpek, geçen hafta Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki bir alışveriş merkezinde sahipleri ve akrabalarının katılımıyla gerçekleştirilen bir düğünle evlendirildi.
200 milyon rupiye (13 bin 350 dolar) mal olan düğünde, katılımcıların yerel Cava kostümleri giydiği görüldü.
Alaska malamutu (kurdu) cinsi köpeklerin görkemli törende birbirlerinin patilerini çektiği anlar kameralara yansıdı.
Düğünün sosyal medyada tepki çekmesinin ardından dişi köpek Luna'nın sahibi Indira Ratnasari, "Çok üzgünüz. Olaydan rahatsız olan Cava kültürü meraklıları ve tüm Endonezyalılar adına özür dileriz" dedi.
Makyaj sanatçısı olan Ratnasari ve arkadaşı, Instagram hesabında yaptıkları videolu ortak paylaşımda, "Endonezya ve Cava kültürünü aşağılamak gibi bir niyetimiz yoktu" ifadelerini kullandılar.
Yerel basına göre Ratnasari, cumhurbaşkanlığı ofisinden de düzenli olarak maaş alıyor. Bu da tartışmaları alevlendiren bir diğer nokta oldu.
Erkek köpek Jojo'nun sahibi Valentine Cahandra ise düğünün Cava kültürünü tanıtmak için yapıldığını öne sürdü.

'Tanrı'ya meydan okuyorlar'

Ancak tüm bu açıklamalar sosyal medyadaki tepkileri dindirmeye yetmedi.
Bir kullanıcı, “Parayı boşa harcıyor ve Tanrı'ya meydan okuyorlar. Sağduyu, gösteriş arzusu tarafından ayaklar altına alındı" dedi.
Bir başka kullanıcı ise "Mallarını gereksiz yere harcıyorlar. Bunun yerine ihtiyacı olan insanlara yardım etmeliydiler. Sosyal körlük dediğimiz şey bu mu?" yorumunda bulundu.
Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da gösterişli zenginliğin hoş karşılanmadığı, gittikçe açılan sınıflar arası gelir farkı nedeniyle sıklıkla eleştirildiği biliniyor.
Başkent Jakarta'da aylık asgari ücret 4.9 milyon rupi (327 dolar). Dünya Bankası geçen yıl ülkede 270 milyon insanın yaklaşık onda birinin hâlâ yoksulluk sınırının altında yaşadığını açıkladı.
Evcil hayvan - köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
DÜNYA
Fransa'da köpek dışkısı kirliliğine DNA'lı çözüm
Dün, 13:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала