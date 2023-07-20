https://sputniknews.com.tr/20230720/endonezyada-kopek-dugunu-gorkemli-bir-torenle-dunyaevine-girdiler-1073755862.html
Endonezya'da köpek düğünü: Görkemli bir törenle dünyaevine girdiler
Endonezya'da köpek düğünü: Görkemli bir törenle dünyaevine girdiler
Endonezya'da Alaska malamutu cinsi 2 köpek, görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Köpeklerin düğününe harcanan bütçe sosyal medyada tepkilere neden oldu. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T13:33+0300
2023-07-20T13:33+0300
2023-07-20T13:38+0300
yaşam
endonezya
köpek
düğün
asya & pasifik
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İki köpek, geçen hafta Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki bir alışveriş merkezinde sahipleri ve akrabalarının katılımıyla gerçekleştirilen bir düğünle evlendirildi. 200 milyon rupiye (13 bin 350 dolar) mal olan düğünde, katılımcıların yerel Cava kostümleri giydiği görüldü. Alaska malamutu (kurdu) cinsi köpeklerin görkemli törende birbirlerinin patilerini çektiği anlar kameralara yansıdı. Düğünün sosyal medyada tepki çekmesinin ardından dişi köpek Luna'nın sahibi Indira Ratnasari, "Çok üzgünüz. Olaydan rahatsız olan Cava kültürü meraklıları ve tüm Endonezyalılar adına özür dileriz" dedi.Makyaj sanatçısı olan Ratnasari ve arkadaşı, Instagram hesabında yaptıkları videolu ortak paylaşımda, "Endonezya ve Cava kültürünü aşağılamak gibi bir niyetimiz yoktu" ifadelerini kullandılar.Yerel basına göre Ratnasari, cumhurbaşkanlığı ofisinden de düzenli olarak maaş alıyor. Bu da tartışmaları alevlendiren bir diğer nokta oldu. Erkek köpek Jojo'nun sahibi Valentine Cahandra ise düğünün Cava kültürünü tanıtmak için yapıldığını öne sürdü.'Tanrı'ya meydan okuyorlar'Ancak tüm bu açıklamalar sosyal medyadaki tepkileri dindirmeye yetmedi. Bir kullanıcı, “Parayı boşa harcıyor ve Tanrı'ya meydan okuyorlar. Sağduyu, gösteriş arzusu tarafından ayaklar altına alındı" dedi. Bir başka kullanıcı ise "Mallarını gereksiz yere harcıyorlar. Bunun yerine ihtiyacı olan insanlara yardım etmeliydiler. Sosyal körlük dediğimiz şey bu mu?" yorumunda bulundu. Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da gösterişli zenginliğin hoş karşılanmadığı, gittikçe açılan sınıflar arası gelir farkı nedeniyle sıklıkla eleştirildiği biliniyor. Başkent Jakarta'da aylık asgari ücret 4.9 milyon rupi (327 dolar). Dünya Bankası geçen yıl ülkede 270 milyon insanın yaklaşık onda birinin hâlâ yoksulluk sınırının altında yaşadığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230719/fransada-kopek-diskisi-kirliligine-dnali-cozum--1073706836.html
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endonezya, köpek, düğün, asya & pasifik
endonezya, köpek, düğün, asya & pasifik
Endonezya'da köpek düğünü: Görkemli bir törenle dünyaevine girdiler
13:33 20.07.2023 (güncellendi: 13:38 20.07.2023) Abone ol
Endonezya'da Alaska malamutu cinsi 2 köpek, görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Köpeklerin düğününe harcanan bütçe sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İki köpek, geçen hafta Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki bir alışveriş merkezinde sahipleri ve akrabalarının katılımıyla gerçekleştirilen bir düğünle evlendirildi.
200 milyon rupiye (13 bin 350 dolar) mal olan düğünde, katılımcıların yerel Cava kostümleri giydiği görüldü.
Alaska malamutu (kurdu) cinsi köpeklerin görkemli törende birbirlerinin patilerini çektiği anlar kameralara yansıdı.
Düğünün sosyal medyada tepki çekmesinin ardından dişi köpek Luna'nın sahibi Indira Ratnasari, "Çok üzgünüz. Olaydan rahatsız olan Cava kültürü meraklıları ve tüm Endonezyalılar adına özür dileriz" dedi.
Makyaj sanatçısı olan Ratnasari ve arkadaşı, Instagram hesabında yaptıkları videolu ortak paylaşımda, "Endonezya ve Cava kültürünü aşağılamak gibi bir niyetimiz yoktu" ifadelerini kullandılar.
Yerel basına göre Ratnasari, cumhurbaşkanlığı ofisinden de düzenli olarak maaş alıyor. Bu da tartışmaları alevlendiren bir diğer nokta oldu.
Erkek köpek Jojo'nun sahibi Valentine Cahandra ise düğünün Cava kültürünü tanıtmak için yapıldığını öne sürdü.
'Tanrı'ya meydan okuyorlar'
Ancak tüm bu açıklamalar sosyal medyadaki tepkileri dindirmeye yetmedi.
Bir kullanıcı, “Parayı boşa harcıyor ve Tanrı'ya meydan okuyorlar. Sağduyu, gösteriş arzusu tarafından ayaklar altına alındı" dedi.
Bir başka kullanıcı ise "Mallarını gereksiz yere harcıyorlar. Bunun yerine ihtiyacı olan insanlara yardım etmeliydiler. Sosyal körlük dediğimiz şey bu mu?" yorumunda bulundu.
Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da gösterişli zenginliğin hoş karşılanmadığı, gittikçe açılan sınıflar arası gelir farkı nedeniyle sıklıkla eleştirildiği biliniyor.
Başkent Jakarta'da aylık asgari ücret 4.9 milyon rupi (327 dolar). Dünya Bankası geçen yıl ülkede 270 milyon insanın yaklaşık onda birinin hâlâ yoksulluk sınırının altında yaşadığını açıkladı.