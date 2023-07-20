https://sputniknews.com.tr/20230720/emeklilik-sistemi-icin-yeni-duzenleme-2-sartta-degisiklik-1073744655.html

Emeklilik sistemi için yeni düzenleme geliyor: 2 şartta değişiklik

Emeklilik sistemi için yeni düzenleme geliyor: 2 şartta değişiklik

Meclis'in açılmasıyla birlikte 2. torba yasa gündeme gelecek. 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9 binden 7 bin 200'e çekecek çalışma tamamlanacak. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T10:20+0300

2023-07-20T10:20+0300

2023-07-20T10:46+0300

ekonomi

toplu sözleşme

toplu sözleşme görüşmeleri

emekli

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustos itibarıyla başlayacak.Sabah'ın haberine göre, Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonrası Meclis'in açılmasıyla birlikte 2. torba yasa gündeme gelecek. 2. torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ve emeklilik için 2 büyük reformun olması bekleniyor.Bakanlık prim gün şartı için çalışmayı tamamlayacakEmeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9 binden 7 bin 200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.Düzenleme kapsamında neler olacak?Burada ilk olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor.Ayrıca tarih kriteri de belirlenecek. Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. Geçtiğimiz mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırıldı. Eğer yeni düzenleme tüm süreleri kapsarsa, Bağ-Kur reformu kapsamına giren EYT'li erkek sigortalıların da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 7 bin 200 güne inecek.2. reformEmeklilik sisteminde gerçekleşecek 2. reform ise ev kadınları ve anneler için olacak. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devletin karşılayacağı modelin de Ekim'de Meclis'e sunulacak torba tasarı ile hayata geçirilmesi bekleniyor. Burada öncelikle Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gerekiyor. Yapılacak düzenleme ile isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği verilecek.Yaş için düzenlemeEmeklilik reformu kapsamında bir düzenleme de 'yaş' için olacak. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından da indirim yapılabilecek. Ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model konuşuluyor.

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