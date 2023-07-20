https://sputniknews.com.tr/20230720/dso-asiri-sicaklar-saglik-sistemleri-uzerindeki-baskiyi-artiriyor-1073738736.html

DSÖ: Aşırı sıcaklar sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı artırıyor

DSÖ: Aşırı sıcaklar sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım kürede etkili olan aşırı sıcakların sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T01:22+0300

2023-07-20T01:22+0300

2023-07-20T01:22+0300

dünya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

tedros adhanom ghebreyesus

tedros ghebreyesus

el nino

sıcaklık

aşırı sıcaklar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059577006_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4837920e3e3cc2e5204d20d81a25c336.jpg

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Kovid-19 sonrası çocuklardaki aşılama oranları hakkındaki raporun dün yayımlandığını hatırlatan Ghebreyesus, bazı ülkelerde Kovid-19 süreci sonrasında aşılama konusunda umut verici toparlanmaların yaşandığını kaydetti.Ghebreyesus, 2022'de aşı ulaştırılan çocuk sayısının bir önceki yıla göre 4 milyon daha fazla olduğunu anımsatarak "Bu cesaret verici bir haber ancak aşılamada büyük boşluklar sürüyor. Bu konudaki küresel ve bölgesel ortamalar özellikle düşük gelirli ülkelerdeki kalıcı ve ciddi eşitsizlikleri gizliyor. Geçen yıl 20 milyondan fazla çocuk, olması gereken bir veya daha fazla aşıyı olamadı. Neredeyse 15 milyon çocuk ise tüm aşılardan mahrum kaldı" ifadelerini kullandı.Kuzey yarım küredeki birçok ülkenin El Nino ve iklim değişikliğinin de etkisiyle aşırı sıcakları tecrübe ettiğine işaret eden Ghebreyesus, şu değerlendirmede bulundu:Ghebreyesus, Dünya Meteoroloji Örgütü ile işbirliği içinde hazırlıkları koordine etmek ve aşırı sıcaklığın sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için ülkelerin Sıcaklık Sağlık Eylem Planlarını desteklediklerini de belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230714/firincilardan-el-nino-cozumu-kafalarini-buzlu-suya-sokup-hortumla-serinliyorlar-1073528841.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, tedros ghebreyesus, el nino, sıcaklık, aşırı sıcaklar