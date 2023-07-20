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Dışişleri: Irak’ın Stokholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyı lanetliyoruz
Dışişleri: Irak’ın Stokholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyı lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı "Irak’ın Stokholm Büyükelçiliği önünde bugün (20 Temmuz) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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kuran-ı kerim
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Dışişleri Bakanlığı Irak’ın Stokholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı. "Aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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dışişleri bakanlığı, kuran-ı kerim, stockholm, saldırı
dışişleri bakanlığı, kuran-ı kerim, stockholm, saldırı

Dışişleri: Irak’ın Stokholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyı lanetliyoruz

21:38 20.07.2023 (güncellendi: 21:42 20.07.2023)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığı "Irak’ın Stokholm Büyükelçiliği önünde bugün (20 Temmuz) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Irak’ın Stokholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı. "Aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Stokholm’de 28 Haziran 2023 tarihinde bir Caminin önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde 12 Temmuz 2023 tarihinde kabul edilen kararla, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar dini nefret olarak tanımlanmıştı. İsveç’ten, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi’ndeki yükümlülükleri başta olmak üzere uluslararası sorumlulukları çerçevesinde, İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik bu nefret suçunun önlenmesi için artık caydırıcı tedbirler almasını bekliyoruz. Türkiye, bu tür saldırıların yaşandığı ülkelerle, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık alanlarında beraber çalışmaya hazırdır."
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