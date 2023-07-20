https://sputniknews.com.tr/20230720/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-bae-ile-imzalanan-anlasmalara-iliskin-aciklama-1073738946.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BAE ile imzalanan anlaşmalara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BAE ile imzalanan anlaşmalara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan, toplamda 50,7 milyar dolar değerindeki anlaşmalarla... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T01:44+0300
2023-07-20T01:44+0300
2023-07-20T01:44+0300
türkiye
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
türkiye
anlaşma
ihracat
deprem
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde, Birleşik Arap Emirlikleri ile bugün imzalanmış olan 50,7 milyar dolarlık anlaşmalar ülkemize hayırlı olsun. İhracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamle gerçekleşecek" ifadesini kullandı.
türkiye
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birleşik arap emirlikleri (bae)
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, anlaşma, ihracat, deprem
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, anlaşma, ihracat, deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BAE ile imzalanan anlaşmalara ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan, toplamda 50,7 milyar dolar değerindeki anlaşmalarla, ihracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamlenin gerçekleşeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde, Birleşik Arap Emirlikleri ile bugün imzalanmış olan 50,7 milyar dolarlık anlaşmalar ülkemize hayırlı olsun. İhracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamle gerçekleşecek" ifadesini kullandı.