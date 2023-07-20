https://sputniknews.com.tr/20230720/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-is-dunyasiyla-bir-araya-gelecek-1073777002.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iş dünyasıyla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iş dünyasıyla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Toplantıda, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T20:18+0300

2023-07-20T20:18+0300

2023-07-20T20:18+0300

türkiye

cevdet yılmaz

müsiad

iş dünyası

tobb

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

yased

tüsiad

tesk

istanbul ticaret odası (ito)

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program (OVP) Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda, yarın iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınacak.Toplantıya, MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM, başta olmak üzere, STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katılacak.

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cevdet yılmaz, müsiad, iş dünyası, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), yased, tüsiad, tesk, istanbul ticaret odası (ito), istanbul sanayi odası (iso), deik, dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik), tisk, tim, türkiye ihracatçılar meclisi (tim)