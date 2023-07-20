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Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta: Federal çözümün mümkün olmadığını herkesin anlaması gerekiyor
Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta: Federal çözümün mümkün olmadığını herkesin anlaması gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta yaptığı konuşmada, "Ada’daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T18:45+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
kuzey kıbrıs
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Türkiye Kıbrıs'a huzur ve demokrasi getirdi. Kıbrıs Türkü geleceğine daha umutla bakıyor.Bütün çabamız Ada’ya 1974’te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz, adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz.Federal bir çözümün mümkün olmadığını herkesin anlaması gerekiyor.Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir.Ada’nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildi.Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız.BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın.
kuzey kıbrıs
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recep tayyip erdoğan, kuzey kıbrıs
recep tayyip erdoğan, kuzey kıbrıs

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta: Federal çözümün mümkün olmadığını herkesin anlaması gerekiyor

18:45 20.07.2023 (güncellendi: 19:00 20.07.2023)
© AA / Mustafa KamacıErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta yaptığı konuşmada, "Ada’daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkiye Kıbrıs'a huzur ve demokrasi getirdi. Kıbrıs Türkü geleceğine daha umutla bakıyor.

Bütün çabamız Ada’ya 1974’te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz, adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz.

Federal bir çözümün mümkün olmadığını herkesin anlaması gerekiyor.

Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir.

Ada’nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildi.

Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız.

BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın.
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