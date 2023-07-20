https://sputniknews.com.tr/20230720/chp-ydk-tanju-ozcanla-ilgili-karari-gelecek-hafta-verecek-1073768289.html

CHP YDK, Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta verecek

CHP YDK, Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta verecek

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T16:15+0300

2023-07-20T16:15+0300

2023-07-20T16:15+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tanju özcan

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YDK'nin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasının 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00'te yapılacak YDK'de alınacağı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230714/tanju-ozcan-imamoglu-artik-elini-masaya-vurmali-ve-bende-varim-demeli-1073542685.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tanju özcan