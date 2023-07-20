https://sputniknews.com.tr/20230720/chp-ydk-tanju-ozcanla-ilgili-karari-gelecek-hafta-verecek-1073768289.html
CHP YDK, Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta verecek
CHP YDK, Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta verecek
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T16:15+0300
2023-07-20T16:15+0300
2023-07-20T16:15+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
tanju özcan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073342090_0:164:2709:1688_1920x0_80_0_0_551bfd9e6ab46e494d38cf2141ab226e.jpg
YDK'nin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasının 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00'te yapılacak YDK'de alınacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/tanju-ozcan-imamoglu-artik-elini-masaya-vurmali-ve-bende-varim-demeli-1073542685.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073342090_0:0:2709:2033_1920x0_80_0_0_b213032c156d684f63b953e93f454ee9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tanju özcan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tanju özcan
CHP YDK, Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta verecek
Abone ol
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı toplantıda verecek.
YDK'nin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.
Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.
Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasının 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00'te yapılacak YDK'de alınacağı öğrenildi.