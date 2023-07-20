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https://sputniknews.com.tr/20230720/chp-ydk-tanju-ozcanla-ilgili-karari-gelecek-hafta-verecek-1073768289.html
CHP YDK, Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta verecek
CHP YDK, Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta verecek
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T16:15+0300
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YDK'nin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasının 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00'te yapılacak YDK'de alınacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/tanju-ozcan-imamoglu-artik-elini-masaya-vurmali-ve-bende-varim-demeli-1073542685.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tanju özcan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tanju özcan

CHP YDK, Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta verecek

16:15 20.07.2023
© AA / Cem ÖzdelTanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA / Cem Özdel
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı toplantıda verecek.
YDK'nin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.
Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.
Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasının 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00'te yapılacak YDK'de alınacağı öğrenildi.
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
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Tanju Özcan: CHP'den sonra yoluma bağımsız devam edeceğim, İmamoğlu artık elini masaya vurmalı
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