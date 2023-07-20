https://sputniknews.com.tr/20230720/chp-grup-baskanvekili-gunaydindan-internette-yayimlanan-cevrimici-toplantiya-iliskin-aciklama-1073773512.html

CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan internette yayımlanan çevrimiçi toplantıya ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan internette yayımlanan çevrimiçi toplantıya ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, internette yayımlanan İBB Başkanı İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin çevrim içi toplantısına değinirken, "Partide bir... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T19:11+0300

2023-07-20T19:11+0300

2023-07-20T19:11+0300

ekrem imamoğlu

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073773974_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_3a2c46bc0e400fcac081ed8b704b6b67.jpg

Gökhan Günaydın, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin Zoom toplantısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Günaydın, herhangi bir televizyon programında söyledikleri ile toplantıda bahsettiklerinin aynı doğrultuda olduğunu belirtti.Günaydın, "Saklı gizli sözü olan bir insan değilim, yıllardır da böyle davranıyorum. Hiçbir eylemim partimin ve ülkemin yararı dışında sonuç doğurmaz." dedi.Toplantının medyada sıkça yer almasının diğer siyasi partiler ve parti içi dinamikler açısından fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Günaydın, şöyle devam etti:Günaydın, "toplantının değerlendirilme şeklini nasıl bulduğu" yönündeki soruya şu yanıtı verdi:"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu olayla ilgili bir değerlendirmesi oldu mu? Siz bu konuyla ilgili kendisiyle görüşecek misiniz?" sorusunu ise Günaydın, "Genel başkanımızla her hafta en az üç dört kez görüşüyorum. Yani görüşmeyeceğimiz bir konu yok." diye yanıtladı.'İnsanlar artık barınma krizi ile karşı karşıyalar'İlçe Başkanlığındaki konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarına da değinen Günaydın, Türkiye'nin uzunca bir dönemdir dünyada örneği olmayan ve birbiriyle yüzde yüz tezat oluşturabilen zikzaklara sahip bir ekonomi politikasıyla yönetildiğini söyledi."Daha doğrusu ortada bir politika yok ve ortada aslında bir yönetim de yok." ifadesini kullanan Günaydın, şunları kaydetti:Meclisin için 15 günlük tatilin yeterli olacağını dile getiren Günaydın, "Kuryeler bu sıcağın altında çalışıyorlar. Tarım işçileri, çiftçiler çalışıyorlar, köylüler çalışıyorlar. Aynı zamanda büroda büro emekçileri gayret ediyorlar. Elbette milletvekillerinin de dinlenme hakkı vardır ya da seçim bölgelerinde çalışma yapma hakkı vardır. Ancak 15 gün yeterli bir süredir." dedi.Günaydın, seçim sonrasındaki süreçte partisini destekleyenlerde bir hayal kırıklığı yaşandığını ifade ederek, "Önce biz ayağa kalkacağız ki arkamızdan da yurttaşlarımızı yeniden o heyecanla seçimlere ve mücadeleye çağırabilelim. CHP örgütü bunu yapabilecek güçtedir. Biz 9 Eylül'de 100. yaşımızı kutlayacağız. Dünyada 100 yaşını görmüş çok az siyasal parti vardır. Eğer bu parti uzun yıllar boyunca muhalefette kalmasına rağmen en ufak bir dağılma göstermeden dimdik ayakta kalabildiyse, bu Atatürk ilke ve devrimlerine ve ona duyduğumuz inanca bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, chp, kemal kılıçdaroğlu