https://sputniknews.com.tr/20230720/cankirida-ormanlik-alanlara-giris-yasaklandi-1073738454.html
Çankırı'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Çankırı'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Çankırı'da olası orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T01:10+0300
2023-07-20T01:10+0300
2023-07-20T01:10+0300
türkiye
çankırı
çankırı valiliği
ormanlık alan
orman
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Çankırı Valiliği, ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
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çankırı, çankırı valiliği, ormanlık alan, orman
çankırı, çankırı valiliği, ormanlık alan, orman
Çankırı'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
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Çankırı'da olası orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.
Çankırı Valiliği, ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı kaydedildi.