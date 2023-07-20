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Çankırı'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Çankırı'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Çankırı'da olası orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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Çankırı Valiliği, ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
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çankırı, çankırı valiliği, ormanlık alan, orman
çankırı, çankırı valiliği, ormanlık alan, orman

Çankırı'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

01:10 20.07.2023
© İHA / SELÇUK ŞAVRANOsmaniye'deki orman yangını dördüncü günde kontrol altında
Osmaniye'deki orman yangını dördüncü günde kontrol altında - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© İHA / SELÇUK ŞAVRAN
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Çankırı'da olası orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.
Çankırı Valiliği, ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
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