Bulgaristan Türkiye plakalı TIR'larda yakaladıkları 702 bin euro ve 39 bin İsviçre frangına el koydu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Faiz kararı ve CHP kulisleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
TCMB'den miktarsal sıkılaşma mesajı
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230720/bulgaristan-turkiye-plakali-tirlarda-yakaladiklari-702-bin-euro-ve-39-bin-isvicre-frangina-el-koydu-1073777566.html
Bulgaristan Türkiye plakalı TIR'larda yakaladıkları 702 bin euro ve 39 bin İsviçre frangına el koydu
Bulgaristan Türkiye plakalı TIR'larda yakaladıkları 702 bin euro ve 39 bin İsviçre frangına el koydu
Bulgaristan gümrüğü, Türk plakalı TIR’larda yakaladıkları 702 bin euro ve 39 bin 60 İsviçre frangına el koydu 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T20:49+0300
2023-07-20T20:49+0300
dünya
tir
türkiye
avrupa
bulgaristan
euro
isviçre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073777371_0:179:883:675_1920x0_80_0_0_20f624f9d0754c42c168ff24f65d9f6f.jpg
Bulgaristan'da gümrük görevlileri, Türk plakalı 4 TIR’ aracında beyan edilmeyen 702 bin euro para ve 39 bin 60 İsviçre frangına el koydu.Kapıkule'nin karşısında yer alan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda beyan edilmediği için el konulan 440 bin euro Lüksemburg’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gitmekte olan Türk plakalı bir TIR’da yaşandı. Bir Türk vatandaşının kullandığı araç, detaylı bir gümrük denetiminden sonra, soğutma ünitesinin boşluklarına saklı halde euro banknotları bulundu. Beyan edilmeyen paranın toplam tutarı 440 bin euro olarak açıklandı.Zuladan çıkan paraİngiltere’den Bulgaristan ve Türkiye üzerinden İran'a mal taşıyan bir TIR’da beyan edilmeyen 39 bin 60 İsviçre frangı ve 57 bin euro ortaya çıkarılırken, diğer iki el koyma olayı da Türk plakalı TIR’da yapıldı.Hollanda'dan Gürcistan'a mal taşıyan TIR’ın soğutma ünitesi içerisinde yapılan aramada 145 bin Euro'nun saklandığı tespit edildi. Hollanda'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Irak'a giden TIR’da ise sürücü kabinindeki ön panel çekmecesinde beyan edilmemiş 60 bin euro bulundu.Haskovo-Svilengrad Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından hızlı işlemler başlatıldığı belirtildi.
bulgaristan
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073777371_0:96:883:758_1920x0_80_0_0_95eac199d8f2a614680d6b8eef504c07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tir, türkiye, avrupa, bulgaristan, euro, isviçre
tir, türkiye, avrupa, bulgaristan, euro, isviçre

Bulgaristan Türkiye plakalı TIR'larda yakaladıkları 702 bin euro ve 39 bin İsviçre frangına el koydu

20:49 20.07.2023
© İHA / MESUT ÇINAR-Bulgaristan'da gümrük görevlileri, Türk plakalı 4 tır aracında beyan edilmeyen 702 bin Euro para ve 39 bin 60 İsviçre frangına el koydu.
Bulgaristan'da gümrük görevlileri, Türk plakalı 4 tır aracında beyan edilmeyen 702 bin Euro para ve 39 bin 60 İsviçre frangına el koydu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© İHA / MESUT ÇINAR-
Abone olTelegram
Bulgaristan gümrüğü, Türk plakalı TIR’larda yakaladıkları 702 bin euro ve 39 bin 60 İsviçre frangına el koydu
Bulgaristan'da gümrük görevlileri, Türk plakalı 4 TIR’ aracında beyan edilmeyen 702 bin euro para ve 39 bin 60 İsviçre frangına el koydu.
Kapıkule'nin karşısında yer alan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda beyan edilmediği için el konulan 440 bin euro Lüksemburg’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gitmekte olan Türk plakalı bir TIR’da yaşandı. Bir Türk vatandaşının kullandığı araç, detaylı bir gümrük denetiminden sonra, soğutma ünitesinin boşluklarına saklı halde euro banknotları bulundu. Beyan edilmeyen paranın toplam tutarı 440 bin euro olarak açıklandı.

Zuladan çıkan para

İngiltere’den Bulgaristan ve Türkiye üzerinden İran'a mal taşıyan bir TIR’da beyan edilmeyen 39 bin 60 İsviçre frangı ve 57 bin euro ortaya çıkarılırken, diğer iki el koyma olayı da Türk plakalı TIR’da yapıldı.
Hollanda'dan Gürcistan'a mal taşıyan TIR’ın soğutma ünitesi içerisinde yapılan aramada 145 bin Euro'nun saklandığı tespit edildi. Hollanda'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Irak'a giden TIR’da ise sürücü kabinindeki ön panel çekmecesinde beyan edilmemiş 60 bin euro bulundu.
Haskovo-Svilengrad Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından hızlı işlemler başlatıldığı belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала