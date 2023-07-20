https://sputniknews.com.tr/20230720/bm-kutsal-kitap-ve-mekanlara-saygisizlik-kabul-edilemez-1073781166.html

BM: Kutsal kitap ve mekanlara saygısızlık kabul edilemez

BM: Kutsal kitap ve mekanlara saygısızlık kabul edilemez

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretle ilgili, "Çok açık bir şekilde kutsal kitaplara ve mekanlara saygısızlığın kabul... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T22:37+0300

2023-07-20T22:37+0300

2023-07-20T22:37+0300

dünya

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

isveç

kuran-ı kerim

kutsal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061912088_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_28a58ad025c24b35e8c064aeec00bb76.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğinin basılması ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret gibi gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini aktaran Dujarric, "İhtiyacımız olan karşılıklı saygı" dedi.Dujarric, "Çok açık bir şekilde kutsal kitaplara ve mekanlara saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ettik" vurgusunda bulunarak, bu tarz eylemlerin temel amacının kışkırtmak olduğuna işaret etti.İnsanların kışkırtmaya gelmemesinin de önem taşıdığını kaydeden Dujarric, insanların başkalarının dinlerine saygı duyması ve şiddetten kaçınması gerektiğini belirtti.Bağdat Büyükelçiliği'ne baskınBağdat’ta Sadr Hareketi yanlıları, Kur’an-ı Kerim’e yönelik yarın gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.Irak hükümeti, ülkesindeki İsveç Büyükelçiliğinin yakılmasını kınarken, Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri de keseceğini bildirmişti.İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Momika, bugün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.Kur'an nüshalarına ve Irak bayrağına ayağını silen Momika, Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın da fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını silmiş, daha sonra Irak bayrağını yakmıştı.

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm, bm, birleşmiş milletler (bm), isveç, kuran-ı kerim, kutsal