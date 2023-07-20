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Belçikalıların yüzde 57'si monarşinin devamını istiyor
Belçikalıların yüzde 57'si monarşinin devamını istiyor
Belçika halkının yüzde 57'sinin ülkede krallığın devam etmesinden yana olduğu bildirildi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T15:31+0300
2023-07-20T15:31+0300
dünya
belçika
monarşi
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Parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen Belçika'da medya kuruluşları Le Soir, HLN, RTL ve VTM için yapılan ankete katılanların çoğunluğu, başında kralın olduğu monarşi yönetiminin sürmesi taraftarı olduklarını söyledi.Ülke genelinde bu oran yüzde 57 olurken, kraliyet yerine cumhuriyet yönetimi kurulmasını isteyenlerin oranı yüzde 28 olarak belirlendi.Federal bir yapıya sahip Belçika'da monarşi taraftarlarının Fransızca konuşulan Valon bölgesi ile başkent Brüksel bölgesinde daha fazla olduğu görüldü. Her iki bölgede de halkın yüzde 63'ü monarşinin devamını istediklerini belirtti.Flaman bölgesinde ise monarşiden yana olanların oranı yüzde 52 oldu.1831'de kurulan Belçika'da daha çok sembolik konumu bulunan tahtta Kral Philippe oturuyor. Ülkenin 8'inci kralı olan 63 yaşındaki Philippe, 2013 yılında babasının sağlık durumu nedeniyle tahta geçmişti.
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belçika, monarşi, anket
belçika, monarşi, anket

Belçikalıların yüzde 57'si monarşinin devamını istiyor

15:31 20.07.2023
© AABelçika bayrak
Belçika bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA
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Belçika halkının yüzde 57'sinin ülkede krallığın devam etmesinden yana olduğu bildirildi.
Parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen Belçika'da medya kuruluşları Le Soir, HLN, RTL ve VTM için yapılan ankete katılanların çoğunluğu, başında kralın olduğu monarşi yönetiminin sürmesi taraftarı olduklarını söyledi.
Ülke genelinde bu oran yüzde 57 olurken, kraliyet yerine cumhuriyet yönetimi kurulmasını isteyenlerin oranı yüzde 28 olarak belirlendi.
Federal bir yapıya sahip Belçika'da monarşi taraftarlarının Fransızca konuşulan Valon bölgesi ile başkent Brüksel bölgesinde daha fazla olduğu görüldü. Her iki bölgede de halkın yüzde 63'ü monarşinin devamını istediklerini belirtti.
Flaman bölgesinde ise monarşiden yana olanların oranı yüzde 52 oldu.
1831'de kurulan Belçika'da daha çok sembolik konumu bulunan tahtta Kral Philippe oturuyor. Ülkenin 8'inci kralı olan 63 yaşındaki Philippe, 2013 yılında babasının sağlık durumu nedeniyle tahta geçmişti.
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