https://sputniknews.com.tr/20230720/balkanlarda-etkili-olan-yagislarda-5-kisi-hayatini-kaybetti-1073739689.html

Balkanlar'da etkili olan yağışlarda 5 kişi hayatını kaybetti

Balkanlar'da etkili olan yağışlarda 5 kişi hayatını kaybetti

Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek ve Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T03:42+0300

2023-07-20T03:42+0300

2023-07-20T03:42+0300

dünya

sırbistan

hırvatistan

slovenya

şiddetli yağış

can kaybı

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Batı Balkan ülkelerinde, son günlerde yaşanan sıcak hava dalgasının ardından bugün etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle havalimanları ulaşıma kapandı, elektrik kesintileri oldu, maddi hasar meydana geldi.Hırvatistan'da ağaç devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti.Sivil Koruma Birliğinden yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.Açıklamada, vatandaşlar Slovenya üzerinden gelecek yeni fırtınalara karşı uyarıldı.Slovenya'da da fırtına nedeniyle Bled kentinde 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülke genelinde çok sayıda ağaç devrildi ve trafikte aksamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle yaralananlar tedavi altına alındı.Bölge ülkelerinden Bosna Hersek'in Brcko kentinde de olumsuz hava şartları nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla vatandaşın yaralandığı belirtildi.Ülkenin kuzeyindeki Banja Luka kentinde bulunan havalimanının çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Banja Luka Havalimanından yapılan açıklamada, fırtınanın şiddetli olduğu ve çatının zarar görmesi nedeniyle havalimanının ulaşıma kapatıldığı ifade edildi.Sırbistan'da da başta başkent Belgrad olmak üzere ülke genelinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Belgrad'da fırtına sonucu bir vincin düştüğü, başkentteki Nikola Tesla Havalimanının ulaşıma kapatıldığı belirtildi.İçişleri Bakanlığı Acil Durum Dairesi, itfaiye ekiplerinin 15 kişiyi kurtardığını, ülke genelinde birçok kentte elektrik kesintisi yaşandığını kaydetti.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, yaptığı değerlendirmede, "Yeter ki can kaybı olmasın, maddi hasarları karşılarız" dedi.Batı Balkan ülkelerinin medya organları, bu zamana kadar bu derece şiddetli bir fırtına yaşanmadığına dikkati çekti.

sırbistan

hırvatistan

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sırbistan, hırvatistan, slovenya, şiddetli yağış, can kaybı