Bakanı Yumaklı: Yangınlara çok hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz

"Sadece ülkemize malumunuz bu yıl 50 milyona yakın turist gelmiştir. Bugünü konuşacak olursak Türkiye olarak bizler 85 milyon nüfusumuzu 50 milyon turistimizi ülkemize herhangi bir sebeple gelip geçen ve uğrayanda dahil olmak üzere çok ciddi bir nüfusun gıda ihtiyacını karşılıyoruz. Bunun yanı sıra ilaveten 30 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış durumdayız. Hem gıda arz güvenliğini sağlamamızı hem de ülke olarak bizim tarım sektörüne bakışımız en azından belli konularda artık fark oluşturmaya başladı. Bizler bakanlık olarak tarım sektörünün geliştirilmesi için rekabet gücünün artması için etkin politikalar oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Biz değişkenlere yeni normal adını verdik. Yani sadece tek bir olayı herhangi bir sektörü etkiler olarak göremeyiz. Tarım sektörü için konuşacak olursak Kovid-19’un yeni normalin önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Nüfus artışının yeni normalin önemli unsurlarından birisi olduğunu söyleyebilirim. Ülkeler arası savaşların ya da farklı ülkelerdeki iç çatışmaların yeni normal olduğunu söyleyebilirim. Doğal afetlerin yeni normalin bir parçası olarak söyleyebilirim. Sadece orman yangınları ile uğraşmıyoruz. Aynı zamanda ülkemizin kuzey tarafında aynı anda aynı günde bir sel felaketi ile meşgul olurken güneyimizde de orman yangında vardık. Bunlar bütün dünya için yeni normal içerisine girdi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sadece bir jenerik cümle olmadığını hayat bize gelecekte gösterecektir. O yüzden bu yeni normallerin ülkelerin gıda arz güvenliğini önemli ölçüde tehdit ettiğini farkına varılması gerekir. Devletler tarım sektörünü milli savunma sanayisi kadar önemli görmektedir. Çünkü savunmanız ne kadar gelişirse gelişsin eğer insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamazsanız o zaman diğer alanlarda güçlü olmanız çok da bir şey ifade etmeyebilir. Türkiye olarak son 21 yılda tarım alanında çok önemli başarılar elde ettik. Tarımla ilgili 15 kanun yürürlüğe girdi. Çünkü sektörünüzü yasal düzenlemeler ile birlikte güçlendirmeniz gerekmektedir. Çiftçilerimize reel rakamla bugünkü rakamla söylersek 841 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapılmıştır. Yaklaşık bin 200 baraj ve gölet inşa edilerek 22 milyon dekar alan ilaveten sulamaya açılmıştır. Kırsal kalkınma alanında da yaklaşık 100 bin projeye 90 milyona yakın bir destek sağlanarak kırsal kalkınmada güçlenmesine hükümet olarak destek vermiş olduk. Bu çalışmalarla birlikte 30 milyar dolarlık ilave ihracatla birlikte Avrupa'nın en büyük tarımsal gücü olurken dünyanın en büyük 10. tarım ekonomisi olmayı başardık. Yeni normalleri düşündüğümüzde artık sektörü mutlaka farklı yöntemlerle ele almamız gerekir. Elbette bizim bu sebeple geçen yıldan başlattığımız yasal mevzuatla güç lendirmemiz gereken bazı hususlar vardı ve 5 Nisan’daki Resmi Gazete’de yayınlandı. Artık önümüzdeki dönemde ülke olarak yeni normallere çok daha hazır hale gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yasal düzenlemedeki önemli başlıklar, ekilmeyen arazilerin üretime kazandırılması şeklinde başlamaktadır. Tarımsal üretim yapılan tüm alanların kayıt altına alınması, planlı üretime geçilmesi diğer bir önemli başlıklar arasındadır."