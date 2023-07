https://sputniknews.com.tr/20230720/bakani-yumakli-yanginlara-cok-hizli-bir-sekilde-mudahale-ediyoruz-1073738059.html

Bakanı Yumaklı: Yangınlara çok hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz

Bakanı Yumaklı: Yangınlara çok hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları ile mücadelenin önemine değinerek, "Ülke olarak ağustos sonuna kadar bir alarm durumundayız...

AGRICITIES 2. Küresel Tarım Forumu'nun açılışı Samsun’da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşti. Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı küresel ısınmadan, Türkiye’nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.'Yangın çıkarabilecek her türlü eylemden kaçınalım'Orman yangınların davetiye çıkaran her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini ifade eden Bakan İbrahim Yumaklı, "Yeni normallerin bize dayattığı, bizim de mutlaka uyum sağlayarak hatta mutlaka onunda önüne geçmemiz gerektiği bir dönemde bu gibi birlikteliklerin yeniden çok büyük olduğunu söylemem gerekiyor. Ormanlarımız bizim yeşil vatanlarımızımdır. Hakikaten bir ağacın 20’li yıllardan belli bir olgunluğa geldiğini de düşünürsek eğer saatler içerisinde bu yılların heba olmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmak gerekir. Lütfen ormanlarla alakalı ya da -sadece orman olmasına gerek yok- tarım arazileriyle ilgili yangın çıkarabilecek her türlü eylemden kaçınalım. Bu izmaritin bir orman kenarına atılması olabilir. Bu herhangi bir materyalin orman ya da tarla kenarına atılması olabilir. Sonradan alev alacak olanlardan kaçınalım. Ülke olarak ağustos sonuna kadar bir alarm durumundayız. Çok şükür kabiliyetlerimiz, müdahale yetkinliğimiz gün geçtikçe iyileşti. Bugün itibarıyla biz aynı anda orta ve üst ölçekte belli sayıda yangına çok hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Bu kabiliyetimiz var. Bu kabiliyetimiz var diye de olmamasına karşı mücadeleden geri durmamamız gerekiyor. Yeşil vatanı korumak sadece devletin değil bu vatanın evlatlarının birinci derece görevidir” diye konuştu.'Çiftçilerimize reel rakamla bugün ki rakamla söylersek 841 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapılmıştır'Bakan Yumuklu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

