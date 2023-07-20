https://sputniknews.com.tr/20230720/bakan-ozhasekiden-yerinde-donusum-projesi-paylasimi-1073764661.html

Bakan Özhaseki'den 'Yerinde Dönüşüm Projesi' paylaşımı

Bakan Özhaseki'den 'Yerinde Dönüşüm Projesi' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında açılan yapım ve dönüşüm ofislerinde vatandaşların projeyle... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T15:07+0300

2023-07-20T15:07+0300

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türkiye

mehmet özhaseki

dönüşüm

deprem

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Özhaseki, sosyal medya hesabından 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ili ihya için hayata geçirilen, "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.Proje kapsamında 22 yerde yapım ve dönüşüm ofisi açtıklarını anımsatan Özhaseki, "Vatandaşlarımız ofislerimizde, projemizle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.Özhaseki paylaşımında, vatandaşların ofislere yoğun ilgisini gösteren videoya da yer verdi.

türkiye

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mehmet özhaseki, dönüşüm, deprem