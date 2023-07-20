https://sputniknews.com.tr/20230720/avustralyali-parali-asker-ukraynali-komutanlarin-keyfiliginden-sikayetci-1073779477.html
Avustralyalı paralı asker Ukraynalı komutanların keyfiliğinden şikayetçi
Avustralyalı paralı asker Ukraynalı komutanların keyfiliğinden şikayetçi
Ukrayna ordusu saflarında savaşan Avustralyalı paralı asker, Ukraynalı komutanların keyfiliğini şikayet etti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:00+0300
2023-07-20T22:00+0300
2023-07-20T22:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
paralı asker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070066317_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_afb2559179fd8982f30cbfd279805d00.jpg
ABC News televizyonu, Ukrayna ordusu saflarında savaşan ‘Bush’ lakaplı Avusturya vatandaşı, yerli ve bazı yabancı paralı askerlerin Ukraynalı komutanların beceriksizliği yüzünden tehlikeyle karşı karşıya kaldığını, bazı paralı askerlerin de ülkeden gitmek istediği için hapse atılmakla tehdit edildiğini anlattı.Bush, “Basit gerçek şu ki, bu bir kıyma makinesi. Arkadaşlarım öldü ve ölmeye devam ediyor. Bu bir ölüm kalım meselesi ve derhal çözülmesi gerekiyor. Burada askeri açıdan kesinlikle kabul edilemez şeyler gördüm” ifadelerini kullandı.Bazı yabancı militanlara hiç para ödenmediğini söyleyen Avustralyalı, bunları söylediği için güvenliğinden endişe duyup duymadığı sorusuna, “Kesinlikle, yüzde 100” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-kiev-yabanci-parali-askerleri-yem-olarak-kullaniyor-1073387012.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070066317_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_7d6ed43ed1a8d402868e61799d9307e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, paralı asker
rusya, ukrayna, paralı asker
Avustralyalı paralı asker Ukraynalı komutanların keyfiliğinden şikayetçi
Abone ol
Ukrayna ordusu saflarında savaşan Avustralyalı paralı asker, Ukraynalı komutanların keyfiliğini şikayet etti.
ABC News televizyonu, Ukrayna ordusu saflarında savaşan ‘Bush’ lakaplı Avusturya vatandaşı, yerli ve bazı yabancı paralı askerlerin Ukraynalı komutanların beceriksizliği yüzünden tehlikeyle karşı karşıya kaldığını, bazı paralı askerlerin de ülkeden gitmek istediği için hapse atılmakla tehdit edildiğini anlattı.
Bush, “Basit gerçek şu ki, bu bir kıyma makinesi. Arkadaşlarım öldü ve ölmeye devam ediyor. Bu bir ölüm kalım meselesi ve derhal çözülmesi gerekiyor. Burada askeri açıdan kesinlikle kabul edilemez şeyler gördüm” ifadelerini kullandı.
Bazı yabancı militanlara hiç para ödenmediğini söyleyen Avustralyalı, bunları söylediği için güvenliğinden endişe duyup duymadığı sorusuna, “Kesinlikle, yüzde 100” yanıtını verdi.