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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/avustralyali-parali-asker-ukraynali-komutanlarin-keyfiliginden-sikayetci-1073779477.html
Avustralyalı paralı asker Ukraynalı komutanların keyfiliğinden şikayetçi
Avustralyalı paralı asker Ukraynalı komutanların keyfiliğinden şikayetçi
Ukrayna ordusu saflarında savaşan Avustralyalı paralı asker, Ukraynalı komutanların keyfiliğini şikayet etti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:00+0300
2023-07-20T22:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
paralı asker
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ABC News televizyonu, Ukrayna ordusu saflarında savaşan ‘Bush’ lakaplı Avusturya vatandaşı, yerli ve bazı yabancı paralı askerlerin Ukraynalı komutanların beceriksizliği yüzünden tehlikeyle karşı karşıya kaldığını, bazı paralı askerlerin de ülkeden gitmek istediği için hapse atılmakla tehdit edildiğini anlattı.Bush, “Basit gerçek şu ki, bu bir kıyma makinesi. Arkadaşlarım öldü ve ölmeye devam ediyor. Bu bir ölüm kalım meselesi ve derhal çözülmesi gerekiyor. Burada askeri açıdan kesinlikle kabul edilemez şeyler gördüm” ifadelerini kullandı.Bazı yabancı militanlara hiç para ödenmediğini söyleyen Avustralyalı, bunları söylediği için güvenliğinden endişe duyup duymadığı sorusuna, “Kesinlikle, yüzde 100” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-kiev-yabanci-parali-askerleri-yem-olarak-kullaniyor-1073387012.html
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rusya, ukrayna, paralı asker
rusya, ukrayna, paralı asker

Avustralyalı paralı asker Ukraynalı komutanların keyfiliğinden şikayetçi

22:00 20.07.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Ukrayna ordusu saflarında savaşan Avustralyalı paralı asker, Ukraynalı komutanların keyfiliğini şikayet etti.
ABC News televizyonu, Ukrayna ordusu saflarında savaşan ‘Bush’ lakaplı Avusturya vatandaşı, yerli ve bazı yabancı paralı askerlerin Ukraynalı komutanların beceriksizliği yüzünden tehlikeyle karşı karşıya kaldığını, bazı paralı askerlerin de ülkeden gitmek istediği için hapse atılmakla tehdit edildiğini anlattı.
Bush, “Basit gerçek şu ki, bu bir kıyma makinesi. Arkadaşlarım öldü ve ölmeye devam ediyor. Bu bir ölüm kalım meselesi ve derhal çözülmesi gerekiyor. Burada askeri açıdan kesinlikle kabul edilemez şeyler gördüm” ifadelerini kullandı.
Bazı yabancı militanlara hiç para ödenmediğini söyleyen Avustralyalı, bunları söylediği için güvenliğinden endişe duyup duymadığı sorusuna, “Kesinlikle, yüzde 100” yanıtını verdi.
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
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