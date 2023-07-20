https://sputniknews.com.tr/20230720/avustralyali-parali-asker-ukraynali-komutanlarin-keyfiliginden-sikayetci-1073779477.html

Avustralyalı paralı asker Ukraynalı komutanların keyfiliğinden şikayetçi

Avustralyalı paralı asker Ukraynalı komutanların keyfiliğinden şikayetçi

Ukrayna ordusu saflarında savaşan Avustralyalı paralı asker, Ukraynalı komutanların keyfiliğini şikayet etti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T22:00+0300

2023-07-20T22:00+0300

2023-07-20T22:00+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

paralı asker

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ABC News televizyonu, Ukrayna ordusu saflarında savaşan ‘Bush’ lakaplı Avusturya vatandaşı, yerli ve bazı yabancı paralı askerlerin Ukraynalı komutanların beceriksizliği yüzünden tehlikeyle karşı karşıya kaldığını, bazı paralı askerlerin de ülkeden gitmek istediği için hapse atılmakla tehdit edildiğini anlattı.Bush, “Basit gerçek şu ki, bu bir kıyma makinesi. Arkadaşlarım öldü ve ölmeye devam ediyor. Bu bir ölüm kalım meselesi ve derhal çözülmesi gerekiyor. Burada askeri açıdan kesinlikle kabul edilemez şeyler gördüm” ifadelerini kullandı.Bazı yabancı militanlara hiç para ödenmediğini söyleyen Avustralyalı, bunları söylediği için güvenliğinden endişe duyup duymadığı sorusuna, “Kesinlikle, yüzde 100” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-kiev-yabanci-parali-askerleri-yem-olarak-kullaniyor-1073387012.html

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