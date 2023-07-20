https://sputniknews.com.tr/20230720/ankaranin-en-iyi-universiteleri-aciklandi-1073765088.html

Ankara'nın en iyi üniversiteleri açıklandı

Ankara'nın en iyi üniversiteleri açıklandı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, hem son beş yılın hem de 2022-2023... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T15:27+0300

2023-07-20T15:27+0300

2023-07-20T15:28+0300

yaşam

üniversite

odtü

ankara üniversitesi

hacettepe üniversitesi

gazi üniversitesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103874/06/1038740663_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_58415e8689ffc66d59ae91e3f6ec59a5.jpg

İşte University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı son beş yılın en iyi üniversitelerini açıkladı.Araştırmanın verilerine göre, Ankara'nın en iyi üniversiteleri sıralaması ve ayrıntıları şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20230621/yok-baskani-ozvardan-universite-sinavinin-kaldirilmasi-tartismalarina-iliskin-aciklama-1072714716.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üniversite tercihi,türkiyenin en iyi üniversitesi,ankara üniversite