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https://sputniknews.com.tr/20230720/ankaranin-en-iyi-universiteleri-aciklandi-1073765088.html
Ankara'nın en iyi üniversiteleri açıklandı
Ankara'nın en iyi üniversiteleri açıklandı
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, hem son beş yılın hem de 2022-2023... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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ankara üniversitesi
hacettepe üniversitesi
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İşte University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı son beş yılın en iyi üniversitelerini açıkladı.Araştırmanın verilerine göre, Ankara'nın en iyi üniversiteleri sıralaması ve ayrıntıları şu şekilde:
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üniversite tercihi,türkiyenin en iyi üniversitesi,ankara üniversite
üniversite tercihi,türkiyenin en iyi üniversitesi,ankara üniversite

Ankara'nın en iyi üniversiteleri açıklandı

15:27 20.07.2023 (güncellendi: 15:28 20.07.2023)
ODTÜ, bahar şenliği
ODTÜ, bahar şenliği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
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ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, hem son beş yılın hem de 2022-2023 yılının Türkiye verilerini açıkladı. Ankara'nın en iyi üniversiteleri ODTÜ, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi oldu.
İşte University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı son beş yılın en iyi üniversitelerini açıkladı.
Araştırmanın verilerine göre, Ankara'nın en iyi üniversiteleri sıralaması ve ayrıntıları şu şekilde:
1.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2.
Hacettepe Üniversitesi
3.
Ankara Üniversitesi
4.
Gazi Üniversitesi
5.
Bilkent Üniversitesi
6.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
7.
Başkent Üniversitesi
8.
Çankaya Üniversitesi
9.
Atılım Üniversitesi
10.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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YÖK Başkanı Özvar'dan 'üniversite sınavının kaldırılması' tartışmalarına ilişkin açıklama
21 Haziran , 19:17
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