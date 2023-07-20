https://sputniknews.com.tr/20230720/ankaranin-en-iyi-universiteleri-aciklandi-1073765088.html
Ankara'nın en iyi üniversiteleri açıklandı
Ankara'nın en iyi üniversiteleri açıklandı
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, hem son beş yılın hem de 2022-2023... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T15:27+0300
2023-07-20T15:27+0300
2023-07-20T15:28+0300
yaşam
üniversite
odtü
ankara üniversitesi
hacettepe üniversitesi
gazi üniversitesi
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İşte University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı son beş yılın en iyi üniversitelerini açıkladı.Araştırmanın verilerine göre, Ankara'nın en iyi üniversiteleri sıralaması ve ayrıntıları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230621/yok-baskani-ozvardan-universite-sinavinin-kaldirilmasi-tartismalarina-iliskin-aciklama-1072714716.html
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Ankara'nın en iyi üniversiteleri açıklandı
15:27 20.07.2023 (güncellendi: 15:28 20.07.2023) Abone ol
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, hem son beş yılın hem de 2022-2023 yılının Türkiye verilerini açıkladı. Ankara'nın en iyi üniversiteleri ODTÜ, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi oldu.
İşte University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı son beş yılın en iyi üniversitelerini açıkladı.
Araştırmanın verilerine göre, Ankara'nın en iyi üniversiteleri sıralaması ve ayrıntıları şu şekilde:
1.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
6.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
10.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi