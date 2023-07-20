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SON DAKİKA | MSB: Rus personel İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldı
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AK Parti'de yerel seçim hazırlığı: Büyükşehirlere ayrı parantez açıldı
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı: Büyükşehirlere ayrı parantez açıldı
AK Parti'de yerel seçim ve kongre süreci netleşiyor. Gerçekleştirilen strateji toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine özel bir sunum... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T11:41+0300
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AK Parti’de yerel seçimler için oluşturulan strateji ekibi, kampanya sürecinin belirlenmesi için çalışmalarına başladı.AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta’dan oluşan ekip dün bir toplantı gerçekleştirdi.Büyükşehirlere ayrı parantezEdinilen bilgilere göre toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Çiğdem Karaaslan bir sunum gerçekleştirdi. Yavuz’un sunumunda CHP’de olan belediyelerin geri alınması ele alınırken, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kazanılması için ayrı bir parantez açıldığı öğrenildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu tamamlamasından sonra AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirileceği belirtildi. Adaylık başvuruları kasım ayının ilk haftasındaAK Parti’de Mart 2024 yerel seçimleri için adaylık başvurularının kasım ayının ilk haftası, temayül yoklamalarının ise kasım ayının 2. haftası yapılmasının planlandığı öğrenildi.
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ak parti, ak parti myk toplantısı, yerel seçim

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı: Büyükşehirlere ayrı parantez açıldı

11:41 20.07.2023 (güncellendi: 11:42 20.07.2023)
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA
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AK Parti'de yerel seçim ve kongre süreci netleşiyor. Gerçekleştirilen strateji toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine özel bir sunum yapıldı.
AK Parti’de yerel seçimler için oluşturulan strateji ekibi, kampanya sürecinin belirlenmesi için çalışmalarına başladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta’dan oluşan ekip dün bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehirlere ayrı parantez

Edinilen bilgilere göre toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Çiğdem Karaaslan bir sunum gerçekleştirdi. Yavuz’un sunumunda CHP’de olan belediyelerin geri alınması ele alınırken, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kazanılması için ayrı bir parantez açıldığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu tamamlamasından sonra AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirileceği belirtildi.

Adaylık başvuruları kasım ayının ilk haftasında

AK Parti’de Mart 2024 yerel seçimleri için adaylık başvurularının kasım ayının ilk haftası, temayül yoklamalarının ise kasım ayının 2. haftası yapılmasının planlandığı öğrenildi.
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