https://sputniknews.com.tr/20230720/abdden-kirgizistan-sirketlerine-rusyayla-isbirligi-yaptirimi-1073780557.html
ABD’den Kırgızistan şirketlerine ‘Rusya’yla işbirliği’ yaptırımı
ABD’den Kırgızistan şirketlerine ‘Rusya’yla işbirliği’ yaptırımı
ABD Hazine Bakanlığı, Kırgızistan’dan dört şirketin, Rusya’yla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:23+0300
2023-07-20T22:23+0300
2023-07-20T22:23+0300
ukrayna krizi
abd
kırgızistan
yaptırım
rusya
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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Kırgızistan’dan dört şirket için yaptırım kararı aldı.OFAC’tan yapılan açıklamada, “Kırgız Cumhuriyeti merkezli kuruluşlar, Rusya’nın Ukrayna’ya tam kapsamlı işgali başladıktan bu yana, sıkça kontrollü elektronik bileşenlerini ve diğer teknolojileri Rusya’ya ihraç ediyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Bu sevkiyatlardan bazıları, Rusya’nın savunma sektöründeki kuruluşlar için çift kullanımlı hassas öğeler içeriyordu” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230519/abd-rusya-dis-istihbarat-servisini-yaptirim-listesine-aldi-1071313916.html
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abd, kırgızistan, yaptırım, rusya
abd, kırgızistan, yaptırım, rusya
ABD’den Kırgızistan şirketlerine ‘Rusya’yla işbirliği’ yaptırımı
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ABD Hazine Bakanlığı, Kırgızistan’dan dört şirketin, Rusya’yla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Kırgızistan’dan dört şirket için yaptırım kararı aldı.
OFAC’tan yapılan açıklamada, “Kırgız Cumhuriyeti merkezli kuruluşlar, Rusya’nın Ukrayna’ya tam kapsamlı işgali başladıktan bu yana, sıkça kontrollü elektronik bileşenlerini ve diğer teknolojileri Rusya’ya ihraç ediyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Bu sevkiyatlardan bazıları, Rusya’nın savunma sektöründeki kuruluşlar için çift kullanımlı hassas öğeler içeriyordu” denildi.