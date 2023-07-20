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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/abdden-kirgizistan-sirketlerine-rusyayla-isbirligi-yaptirimi-1073780557.html
ABD’den Kırgızistan şirketlerine ‘Rusya’yla işbirliği’ yaptırımı
ABD’den Kırgızistan şirketlerine ‘Rusya’yla işbirliği’ yaptırımı
ABD Hazine Bakanlığı, Kırgızistan’dan dört şirketin, Rusya’yla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:23+0300
2023-07-20T22:23+0300
ukrayna krizi
abd
kırgızistan
yaptırım
rusya
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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Kırgızistan’dan dört şirket için yaptırım kararı aldı.OFAC’tan yapılan açıklamada, “Kırgız Cumhuriyeti merkezli kuruluşlar, Rusya’nın Ukrayna’ya tam kapsamlı işgali başladıktan bu yana, sıkça kontrollü elektronik bileşenlerini ve diğer teknolojileri Rusya’ya ihraç ediyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Bu sevkiyatlardan bazıları, Rusya’nın savunma sektöründeki kuruluşlar için çift kullanımlı hassas öğeler içeriyordu” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230519/abd-rusya-dis-istihbarat-servisini-yaptirim-listesine-aldi-1071313916.html
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abd, kırgızistan, yaptırım, rusya
abd, kırgızistan, yaptırım, rusya

ABD’den Kırgızistan şirketlerine ‘Rusya’yla işbirliği’ yaptırımı

22:23 20.07.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Hazine Bakanlığı, Kırgızistan’dan dört şirketin, Rusya’yla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Kırgızistan’dan dört şirket için yaptırım kararı aldı.
OFAC’tan yapılan açıklamada, “Kırgız Cumhuriyeti merkezli kuruluşlar, Rusya’nın Ukrayna’ya tam kapsamlı işgali başladıktan bu yana, sıkça kontrollü elektronik bileşenlerini ve diğer teknolojileri Rusya’ya ihraç ediyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Bu sevkiyatlardan bazıları, Rusya’nın savunma sektöründeki kuruluşlar için çift kullanımlı hassas öğeler içeriyordu” denildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
Ukrayna krizi
ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni yaptırım listesine aldı
19 Mayıs, 18:57
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