https://sputniknews.com.tr/20230720/abdden-kirgizistan-sirketlerine-rusyayla-isbirligi-yaptirimi-1073780557.html

ABD’den Kırgızistan şirketlerine ‘Rusya’yla işbirliği’ yaptırımı

ABD’den Kırgızistan şirketlerine ‘Rusya’yla işbirliği’ yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Kırgızistan’dan dört şirketin, Rusya’yla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T22:23+0300

2023-07-20T22:23+0300

2023-07-20T22:23+0300

ukrayna krizi

abd

kırgızistan

yaptırım

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068603288_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8d2f623696ec651c10d186f0471af891.jpg

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Kırgızistan’dan dört şirket için yaptırım kararı aldı.OFAC’tan yapılan açıklamada, “Kırgız Cumhuriyeti merkezli kuruluşlar, Rusya’nın Ukrayna’ya tam kapsamlı işgali başladıktan bu yana, sıkça kontrollü elektronik bileşenlerini ve diğer teknolojileri Rusya’ya ihraç ediyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Bu sevkiyatlardan bazıları, Rusya’nın savunma sektöründeki kuruluşlar için çift kullanımlı hassas öğeler içeriyordu” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230519/abd-rusya-dis-istihbarat-servisini-yaptirim-listesine-aldi-1071313916.html

kırgızistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kırgızistan, yaptırım, rusya