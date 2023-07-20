https://sputniknews.com.tr/20230720/abd-senatosu-natonun-5-maddesi-uyarinca-savas-ilanini-zorunlu-kilan-degisikligi-reddetti-1073778960.html
ABD Senatosu, NATO'nun 5. maddesi uyarınca savaş ilanını zorunlu kılan değişikliği reddetti
ABD Senatosu, NATO'nun 5. maddesi uyarınca savaş ilanını zorunlu kılan değişikliği reddetti
ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da üyeler, NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi halinde Kongre'nin savaş ilan etmesini zorunlu kılan düzenlemeyi kabul... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T21:45+0300
2023-07-20T21:45+0300
2023-07-20T21:45+0300
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1 Ekim'de başlayacak yeni mali yıla ait ABD savunma bütçesi tasarısında yapılması önerilen ve NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi halinde Kongre'nin savaş ilan etmesini zorunlu kılan düzenleme Senato üyeleri tarafından reddedildi.Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından hazırlanan düzenlemenin kabulü için 60 oy gerekirken sadece 16 'evet' oyu çıktı. 83 senatör düzenlemenin kabulüne karşı çıktı.ABD Başkanı, NATO'dan çıkma kararını tek başına alamayacakBu arada ABD Başkanı'nın ülkenin NATO'dan çıkmasına dair kararı Kongre'nin onayı olmadan tek taraflı olarak almasını yasaklayan düzenleme Senato'da kabul edildi.Düzenleme, Senato'dan 28'e karşı 65 oyla geçti.
https://sputniknews.com.tr/20230716/beyaz-saray-ukraynanin-nato-uyeligi-konusu-karara-baglandi-ve-tartismaya-acik-degil-1073592360.html
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abd, nato, senato
ABD Senatosu, NATO'nun 5. maddesi uyarınca savaş ilanını zorunlu kılan değişikliği reddetti
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ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da üyeler, NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi halinde Kongre'nin savaş ilan etmesini zorunlu kılan düzenlemeyi kabul etmedi.
1 Ekim'de başlayacak yeni mali yıla ait ABD savunma bütçesi tasarısında yapılması önerilen ve NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi halinde Kongre'nin savaş ilan etmesini zorunlu kılan düzenleme Senato üyeleri tarafından reddedildi.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından hazırlanan düzenlemenin kabulü için 60 oy gerekirken sadece 16 'evet' oyu çıktı. 83 senatör düzenlemenin kabulüne karşı çıktı.
ABD Başkanı, NATO'dan çıkma kararını tek başına alamayacak
Bu arada ABD Başkanı'nın ülkenin NATO'dan çıkmasına dair kararı Kongre'nin onayı olmadan tek taraflı olarak almasını yasaklayan düzenleme Senato'da kabul edildi.
Düzenleme, Senato'dan 28'e karşı 65 oyla geçti.