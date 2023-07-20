ABD Senatosu, NATO'nun 5. maddesi uyarınca savaş ilanını zorunlu kılan değişikliği reddetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Faiz kararı ve CHP kulisleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
TCMB'den miktarsal sıkılaşma mesajı
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/abd-senatosu-natonun-5-maddesi-uyarinca-savas-ilanini-zorunlu-kilan-degisikligi-reddetti-1073778960.html
ABD Senatosu, NATO'nun 5. maddesi uyarınca savaş ilanını zorunlu kılan değişikliği reddetti
ABD Senatosu, NATO'nun 5. maddesi uyarınca savaş ilanını zorunlu kılan değişikliği reddetti
ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da üyeler, NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi halinde Kongre'nin savaş ilan etmesini zorunlu kılan düzenlemeyi kabul... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T21:45+0300
2023-07-20T21:45+0300
ukrayna krizi
abd
nato
senato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101631/33/1016313375_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_204c25cca7a3d677beb46cbe548976b2.jpg
1 Ekim'de başlayacak yeni mali yıla ait ABD savunma bütçesi tasarısında yapılması önerilen ve NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi halinde Kongre'nin savaş ilan etmesini zorunlu kılan düzenleme Senato üyeleri tarafından reddedildi.Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından hazırlanan düzenlemenin kabulü için 60 oy gerekirken sadece 16 'evet' oyu çıktı. 83 senatör düzenlemenin kabulüne karşı çıktı.ABD Başkanı, NATO'dan çıkma kararını tek başına alamayacakBu arada ABD Başkanı'nın ülkenin NATO'dan çıkmasına dair kararı Kongre'nin onayı olmadan tek taraflı olarak almasını yasaklayan düzenleme Senato'da kabul edildi.Düzenleme, Senato'dan 28'e karşı 65 oyla geçti.
https://sputniknews.com.tr/20230716/beyaz-saray-ukraynanin-nato-uyeligi-konusu-karara-baglandi-ve-tartismaya-acik-degil-1073592360.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101631/33/1016313375_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b84a1773a363ea4b2a38557e497a7f9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, nato, senato
abd, nato, senato

ABD Senatosu, NATO'nun 5. maddesi uyarınca savaş ilanını zorunlu kılan değişikliği reddetti

21:45 20.07.2023
© AP Photo / Chairman of the Joint ChiefsABD Senatosu
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
Abone olTelegram
ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da üyeler, NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi halinde Kongre'nin savaş ilan etmesini zorunlu kılan düzenlemeyi kabul etmedi.
1 Ekim'de başlayacak yeni mali yıla ait ABD savunma bütçesi tasarısında yapılması önerilen ve NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi halinde Kongre'nin savaş ilan etmesini zorunlu kılan düzenleme Senato üyeleri tarafından reddedildi.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından hazırlanan düzenlemenin kabulü için 60 oy gerekirken sadece 16 'evet' oyu çıktı. 83 senatör düzenlemenin kabulüne karşı çıktı.

ABD Başkanı, NATO'dan çıkma kararını tek başına alamayacak

Bu arada ABD Başkanı'nın ülkenin NATO'dan çıkmasına dair kararı Kongre'nin onayı olmadan tek taraflı olarak almasını yasaklayan düzenleme Senato'da kabul edildi.
Düzenleme, Senato'dan 28'e karşı 65 oyla geçti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferans yoluyla NATO zirvesine hitap ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
Ukrayna krizi
Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliği konusu karara bağlandı ve tartışmaya açık değil
16 Temmuz, 19:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала