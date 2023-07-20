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25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas, 28'inde de İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye gelecek
25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas, 28'inde de İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:24+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’yu ayrı ayrı Türkiye’de misafir edecek.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.Erdoğan, 25 Temmuz'da Abbas'ı ağırlayacakFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 25 Temmuz'da gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.Netanyahu da 28 Temmuz'da Türkiye'de olacakCumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’yu da 28 Temmuz'da ağırlayacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas, 28'inde de İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye gelecek

22:24 20.07.2023 (güncellendi: 22:45 20.07.2023)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’yu ayrı ayrı Türkiye’de misafir edecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

Erdoğan, 25 Temmuz'da Abbas'ı ağırlayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 25 Temmuz'da gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

Netanyahu da 28 Temmuz'da Türkiye'de olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’yu da 28 Temmuz'da ağırlayacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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