Kenya'da vergi zamları protesto ediliyor

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Muhalif Azimio koalisyonunun başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu'da başlattığı ve 3 gün sürmesi planlanan gösterilerde, polis ve göstericiler çatıştı. Çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, yolları kapatanlara biber gazıyla müdahale etti.