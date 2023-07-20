Kenya'da vergi zamları protesto ediliyor

Muhalif Azimio koalisyonunun başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu'da başlattığı ve 3 gün sürmesi planlanan gösterilerde, polis ve göstericiler çatıştı. Çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, yolları kapatanlara biber gazıyla müdahale etti.
Muhalif Azimio koalisyonunun başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu'da başlattığı ve 3 gün sürmesi planlanan gösterilerde, polis ve göstericiler çatıştı. Çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, yolları kapatanlara biber gazıyla müdahale etti.
Kisumu'da bir pazar yerinde yangın çıktı, Nairobi'de duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Öte yandan, Azimio lideri Raila Odinga protestoların yarın sabah devam edeceğini açıkladı.
Kisumu'da bir pazar yerinde yangın çıktı, Nairobi'de duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Öte yandan, Azimio lideri Raila Odinga protestoların yarın sabah devam edeceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, gösterilerde şimdiye kadar 300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların mülke zarar verme ve yağmalama gibi suçlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Bakan Kindiki, ülkenin büyük bölümünden sükunetin sağlandığını ifade etti.
İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, gösterilerde şimdiye kadar 300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların mülke zarar verme ve yağmalama gibi suçlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Bakan Kindiki, ülkenin büyük bölümünden sükunetin sağlandığını ifade etti.
Gösteriye katılan 35 yaşındaki iş kadını Jane Wambui daha iyi bir gelecek umuduyla William Ruto'ya oy verdiklerini ancak artan vergilerden ötürü ay sonunu bile getiremediklerini söyledi.
Gösteriye katılan 35 yaşındaki iş kadını Jane Wambui daha iyi bir gelecek umuduyla William Ruto'ya oy verdiklerini ancak artan vergilerden ötürü ay sonunu bile getiremediklerini söyledi.
50 yaşındaki taksi şoförü Samuel Mwangi de artan yakıt fiyatlarının işlerini öldürdüğünü, kazançlarının büyük kısmının yakıta gittiğini ifade etti.
50 yaşındaki taksi şoförü Samuel Mwangi de artan yakıt fiyatlarının işlerini öldürdüğünü, kazançlarının büyük kısmının yakıta gittiğini ifade etti.