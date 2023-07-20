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Kenya'da vergi zamları protesto ediliyor
Kenya'da vergi zamları protesto ediliyor
Kenya'da vergi artışlarını öngören yasaya tepki olarak düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, kenya, vergi, zam, protesto, fotoğraf
фото, kenya, vergi, zam, protesto, fotoğraf

Kenya'da vergi zamları protesto ediliyor

11:35 20.07.2023
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Kenya'da vergi artışlarını öngören yasaya tepki olarak düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.
© AFP 2023 / LUIS TATO

Muhalif Azimio koalisyonunun başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu'da başlattığı ve 3 gün sürmesi planlanan gösterilerde, polis ve göstericiler çatıştı. Çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, yolları kapatanlara biber gazıyla müdahale etti.

Muhalif Azimio koalisyonunun başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu&#x27;da başlattığı ve 3 gün sürmesi planlanan gösterilerde, polis ve göstericiler çatıştı. Çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, yolları kapatanlara biber gazıyla müdahale etti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2023 / LUIS TATO

Muhalif Azimio koalisyonunun başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu'da başlattığı ve 3 gün sürmesi planlanan gösterilerde, polis ve göstericiler çatıştı. Çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, yolları kapatanlara biber gazıyla müdahale etti.

© AFP 2023 / LUIS TATO

Kisumu'da bir pazar yerinde yangın çıktı, Nairobi'de duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Öte yandan, Azimio lideri Raila Odinga protestoların yarın sabah devam edeceğini açıkladı.

Kisumu&#x27;da bir pazar yerinde yangın çıktı, Nairobi&#x27;de duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Öte yandan, Azimio lideri Raila Odinga protestoların yarın sabah devam edeceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023 / LUIS TATO

Kisumu'da bir pazar yerinde yangın çıktı, Nairobi'de duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Öte yandan, Azimio lideri Raila Odinga protestoların yarın sabah devam edeceğini açıkladı.

© AFP 2023 / LUIS TATO

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, gösterilerde şimdiye kadar 300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların mülke zarar verme ve yağmalama gibi suçlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Bakan Kindiki, ülkenin büyük bölümünden sükunetin sağlandığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, gösterilerde şimdiye kadar 300&#x27;den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların mülke zarar verme ve yağmalama gibi suçlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Bakan Kindiki, ülkenin büyük bölümünden sükunetin sağlandığını ifade etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / LUIS TATO

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, gösterilerde şimdiye kadar 300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların mülke zarar verme ve yağmalama gibi suçlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Bakan Kindiki, ülkenin büyük bölümünden sükunetin sağlandığını ifade etti.

© AFP 2023 / LUIS TATO

Gösteriye katılan 35 yaşındaki iş kadını Jane Wambui daha iyi bir gelecek umuduyla William Ruto'ya oy verdiklerini ancak artan vergilerden ötürü ay sonunu bile getiremediklerini söyledi.

Gösteriye katılan 35 yaşındaki iş kadını Jane Wambui daha iyi bir gelecek umuduyla William Ruto&#x27;ya oy verdiklerini ancak artan vergilerden ötürü ay sonunu bile getiremediklerini söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / LUIS TATO

Gösteriye katılan 35 yaşındaki iş kadını Jane Wambui daha iyi bir gelecek umuduyla William Ruto'ya oy verdiklerini ancak artan vergilerden ötürü ay sonunu bile getiremediklerini söyledi.

© AFP 2023 / LUIS TATO

50 yaşındaki taksi şoförü Samuel Mwangi de artan yakıt fiyatlarının işlerini öldürdüğünü, kazançlarının büyük kısmının yakıta gittiğini ifade etti.

50 yaşındaki taksi şoförü Samuel Mwangi de artan yakıt fiyatlarının işlerini öldürdüğünü, kazançlarının büyük kısmının yakıta gittiğini ifade etti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / LUIS TATO

50 yaşındaki taksi şoförü Samuel Mwangi de artan yakıt fiyatlarının işlerini öldürdüğünü, kazançlarının büyük kısmının yakıta gittiğini ifade etti.

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