https://sputniknews.com.tr/20230719/zonguldakta-firinlardan-zam-protestosu-ekmek-dagitimi-durduruldu-1073720072.html

Zonguldak'ta fırınlardan zam protestosu: Ekmek dağıtımı durduruldu

Zonguldak'ta fırınlardan zam protestosu: Ekmek dağıtımı durduruldu

Zonguldak şehir merkezinde faaliyet gösteren fırınlar, Zonguldak Valiliği ve Esnaf Odaları Birliği'nin ekmek zammını onaylamamasını protesto etmek amacıyla... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T16:12+0300

2023-07-19T16:12+0300

2023-07-19T16:28+0300

ekonomi

ekmek

zam

zonguldak

protesto

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Zonguldak’ta faaliyet gösteren fırın sahibi Senol Sanal, suyun 5 TL, tuvaletin 7.50 TL olduğu bir şehirde ekmeğin halen 5 TL’den satılmasının açıklanabilir bir durum olmadığını belirtti.Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Sanal, “Zonguldak Valiliği ve Esnaf Odaları Birliği, ekmek zammını onaylamadı. Biz de bu karara tepki amacıyla zincir marketler, mahalle bakkalları ve ekmek bayilerine dağıtımı durdurduk. Direnebildiğimiz kadar protestoyu sürdüreceğiz” dedi. Öte yandan protesto nedeniyle bazı ekmek bayileri dünden kalan bayat ekmekleri satışa sundu.Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ise fırıncıların ekmek dağıtımı protestosu ile ilgili yaptığı açıklamada, yasal sürecin devam ettiğini belirterek, “Türkiye genelinde halen ekmeğin kilosunu 20 TL’den satan iller var. Onlar fırıncı değil mi? Ben arkadaşların yaptığı bu protestoyu anlamakta güçlük çekiyorum. Bugün ekmek zammı ile ilgili bir toplantımız var. O toplantıdan çıkacak karara göre süreç işleyecek” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/istanbul-valiligi-zam-iddiasini-yalanladi-200-gram-ekmek-hl-5-lira-1073311423.html

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