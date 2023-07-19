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https://sputniknews.com.tr/20230719/yunanistan-bati-trakyada-9-turk-azinlik-okulunu-kapatti-1073723823.html
Yunanistan, Batı Trakya'da 9 Türk azınlık okulunu kapattı
Yunanistan, Batı Trakya'da 9 Türk azınlık okulunu kapattı
Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 9 azınlık okulunun daha kapatılmasına karar verdi. Karar... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T17:21+0300
2023-07-19T17:21+0300
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batı trakya
kapatma
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Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 9 azınlık okulunun daha kapatılmasına karar verdi.Yunanistan Eğitim Bakanlığına bağlı Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Birinci ve İkinci Dereceli Okullar Bölge Müdürlüğünün kararına göre, Rodop ilinde 7, İskeçe ilinde 2 Türk azınlık ilkokulu kapatılacak.Kararla, 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken, Batı Trakya'da faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı da 90'a düştü.Türk Azınlık tepkiliBatı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) tarafından sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamada, söz konusu karara tepki gösterildi.Açıklamada, "Batı Trakya Türk Azınlığı'nın çocukları, velileri ve öğretmenleri her yeni eğitim ve öğretim yılına senelerdir üzgün ve buruk başlıyor. Tüm azınlık insanı, 'acaba bu yıl kaç okulumuz daha kapatılacak, kaç okulun daha kapısına zincir vurulacak' kaygısını taşıyor." ifadelerine yer verildi.Okulların kapatılması kararının Lozan Antlaşması'na aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, 13 yıl önce 194 olan azınlık okul sayısının son alınan kararla 90'a düşürüldüğü aktarıldı.Azınlık okullarının Yunanistan'ın kültürel bir zenginliği olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu sebeple devletin bu okulların eğitim kalitesini yükseltmek, çağdaş eğitimin gereklerini bu okullarda yerine getirmek için azınlık kurumları ile diyalog kurması elzemdir" denildi.
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yunanistan, batı trakya, kapatma, kapatma davası
yunanistan, batı trakya, kapatma, kapatma davası

Yunanistan, Batı Trakya'da 9 Türk azınlık okulunu kapattı

17:21 19.07.2023
© REUTERS / Alkis KonstantinidisYunanistan bayrağı
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
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Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 9 azınlık okulunun daha kapatılmasına karar verdi. Karar, Türk azınlık tarafından tepkiyle karşılandı.
Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 9 azınlık okulunun daha kapatılmasına karar verdi.
Yunanistan Eğitim Bakanlığına bağlı Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Birinci ve İkinci Dereceli Okullar Bölge Müdürlüğünün kararına göre, Rodop ilinde 7, İskeçe ilinde 2 Türk azınlık ilkokulu kapatılacak.
Kararla, 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken, Batı Trakya'da faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı da 90'a düştü.

Türk Azınlık tepkili

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) tarafından sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamada, söz konusu karara tepki gösterildi.
Açıklamada, "Batı Trakya Türk Azınlığı'nın çocukları, velileri ve öğretmenleri her yeni eğitim ve öğretim yılına senelerdir üzgün ve buruk başlıyor. Tüm azınlık insanı, 'acaba bu yıl kaç okulumuz daha kapatılacak, kaç okulun daha kapısına zincir vurulacak' kaygısını taşıyor." ifadelerine yer verildi.
Okulların kapatılması kararının Lozan Antlaşması'na aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, 13 yıl önce 194 olan azınlık okul sayısının son alınan kararla 90'a düşürüldüğü aktarıldı.
Azınlık okullarının Yunanistan'ın kültürel bir zenginliği olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu sebeple devletin bu okulların eğitim kalitesini yükseltmek, çağdaş eğitimin gereklerini bu okullarda yerine getirmek için azınlık kurumları ile diyalog kurması elzemdir" denildi.
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