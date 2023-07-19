Van'da ekmek fiyatına zam
© İHAekmek
© İHA
Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, ekmeğe zam yüzde 50 oranında zam yapıldığını duyurdu.
Altı aydır Türkiye genelinde ekmek fiyatının 5 TL olduğu halde Van'da 4 TL'ye satıldığını belirten Işık, artan maliyetler karşısında 210 gram ekmeğin fiyatının 6 TL'ye yükseltildiğini söyledi.
Işık, açıklamasının devamında, "Asgari ücretin 11 bin 400 TL olması. Akaryakıt fiyatlarının artması, toplamda 25 gider kaleminin artması sonucu ekmeğin maliyetinin artmasına sebep olmuştur. Kurum amirleri ve esnaflarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda hem esnafımızın zararını önlemek hem de vatandaşlarımızı düşünerek 210 gram somun ekmek ve 200 gram pide ekmeğin fiyatı 6 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın şundan emin olsunlar ki Türkiye genelinde 200-210 gram ekmek 7 TL’nin üzerinde satılmaktadır" dedi.
Işık, açıklamasının devamında, "Asgari ücretin 11 bin 400 TL olması. Akaryakıt fiyatlarının artması, toplamda 25 gider kaleminin artması sonucu ekmeğin maliyetinin artmasına sebep olmuştur. Kurum amirleri ve esnaflarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda hem esnafımızın zararını önlemek hem de vatandaşlarımızı düşünerek 210 gram somun ekmek ve 200 gram pide ekmeğin fiyatı 6 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın şundan emin olsunlar ki Türkiye genelinde 200-210 gram ekmek 7 TL’nin üzerinde satılmaktadır" dedi.