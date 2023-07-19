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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230719/ukrayna-tahil-anlasmasinin-rusya-olmadan-surmesi-icin-yeni-guzergah-onerdi-1073703703.html
Ukrayna, tahıl anlaşmasının Rusya olmadan sürmesi için yeni güzergah önerdi
Ukrayna, tahıl anlaşmasının Rusya olmadan sürmesi için yeni güzergah önerdi
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi sonrası Kiev'in Bulgaristan ve Romanya'nın karasularından geçen yeni bir... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T12:53+0300
2023-07-19T12:53+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Ukrayna yönetimi, tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkmasının ardından Türkiye ve BM ile üçlü bir anlaşma yaparak yeni güzergah üzerinden sevkiyatı sürdürmeyi planlıyor.Büyükelçi Bodnar, konuya ilişkin açıklamasında "Türkiye bir orta yol bulmaya ve riskleri en aza indirmeye çalışıyor. Biz bir garanti fonu oluşturduk ve tahıl sevkiyatı için gemi temin eden şirketleri sürece çekebiliriz. Bizce bu, daha önce kullanılan güzergah yerine Romanya ve Bulgaristan'ın karasuları üzerinden de gerçekleştirilebilir" dedi.Kiev'in bu öneriyi uygulanabilir bulduğunu kaydeden Bodnar, "Bu durumda uluslararası toplum sorumluluk üstlenmeli ve bir yandan Ukrayna'nın bu senaryoyu gerçekleştirebilmesini garanti edip diğer yandan da Rusya'ya baskı uygulamalıdır" ifadelerini kullandı.Ukrayna yönetiminin tahıl piyasasıyla sorunu çözmeye çalıştığını ve uluslararası arenada çalışmalar yaptığını anlatan Bodnar, Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın tahıl girişiminin uzatılması yönünde temaslarını sürdürdüğünü belirtti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı.
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vasyl bodnar, ukrayna, türkiye, bulgaristan

Ukrayna, tahıl anlaşmasının Rusya olmadan sürmesi için yeni güzergah önerdi

12:53 19.07.2023
© AFP 2023 / SERGEY BOBOKTahıl anlaşması
Tahıl anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023 / SERGEY BOBOK
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi sonrası Kiev'in Bulgaristan ve Romanya'nın karasularından geçen yeni bir nakliyat güzergahı üzerinde çalıştığını söyledi.
Ukrayna yönetimi, tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkmasının ardından Türkiye ve BM ile üçlü bir anlaşma yaparak yeni güzergah üzerinden sevkiyatı sürdürmeyi planlıyor.

Büyükelçi Bodnar, konuya ilişkin açıklamasında "Türkiye bir orta yol bulmaya ve riskleri en aza indirmeye çalışıyor. Biz bir garanti fonu oluşturduk ve tahıl sevkiyatı için gemi temin eden şirketleri sürece çekebiliriz. Bizce bu, daha önce kullanılan güzergah yerine Romanya ve Bulgaristan'ın karasuları üzerinden de gerçekleştirilebilir" dedi.

Kiev'in bu öneriyi uygulanabilir bulduğunu kaydeden Bodnar, "Bu durumda uluslararası toplum sorumluluk üstlenmeli ve bir yandan Ukrayna'nın bu senaryoyu gerçekleştirebilmesini garanti edip diğer yandan da Rusya'ya baskı uygulamalıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna yönetiminin tahıl piyasasıyla sorunu çözmeye çalıştığını ve uluslararası arenada çalışmalar yaptığını anlatan Bodnar, Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın tahıl girişiminin uzatılması yönünde temaslarını sürdürdüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı.
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