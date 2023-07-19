https://sputniknews.com.tr/20230719/ucak-biletlerinde-tavan-fiyat-yukseltildi-1073701778.html
Uçak biletlerinde tavan fiyat yükseltildi
Uçak biletlerinde tavan fiyat yükseltildi
İç hatlardaki tek yön uçuşlarda uygulanan 'tavan fiyat' 1.150 TL'den yaklaşık yüzde 43 zamla 1.650 TL'ye yükseltildi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T12:34+0300
2023-07-19T12:34+0300
2023-07-19T12:34+0300
yaşam
uçak
uçak bileti
thy
pegasus
pegasus havayolları
anadolu jet
tavan fiyat
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Habertürk'te yer alan habere göre tavan fiyatın yükselmesinin ardından havayolu şirketleri çeşitli noktalara 1.650 TL'ye bilet satışına başladı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti. Tavan ücret 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya revize edilmişti.
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uçak, uçak bileti, thy, pegasus, pegasus havayolları, anadolu jet, tavan fiyat
uçak, uçak bileti, thy, pegasus, pegasus havayolları, anadolu jet, tavan fiyat
Uçak biletlerinde tavan fiyat yükseltildi
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İç hatlardaki tek yön uçuşlarda uygulanan 'tavan fiyat' 1.150 TL'den yaklaşık yüzde 43 zamla 1.650 TL'ye yükseltildi.
Habertürk'te yer alan habere göre tavan fiyatın yükselmesinin ardından havayolu şirketleri çeşitli noktalara 1.650 TL'ye bilet satışına başladı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti.
Tavan ücret 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı.
İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.
2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya revize edilmişti.