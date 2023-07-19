https://sputniknews.com.tr/20230719/ucak-biletlerinde-tavan-fiyat-yukseltildi-1073701778.html

Uçak biletlerinde tavan fiyat yükseltildi

Uçak biletlerinde tavan fiyat yükseltildi

İç hatlardaki tek yön uçuşlarda uygulanan 'tavan fiyat' 1.150 TL'den yaklaşık yüzde 43 zamla 1.650 TL'ye yükseltildi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T12:34+0300

2023-07-19T12:34+0300

2023-07-19T12:34+0300

yaşam

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Habertürk'te yer alan habere göre tavan fiyatın yükselmesinin ardından havayolu şirketleri çeşitli noktalara 1.650 TL'ye bilet satışına başladı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti. Tavan ücret 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya revize edilmişti.

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