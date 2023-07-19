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Veda gibi paylaşım sonrası açıklama: Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Veda gibi paylaşım sonrası açıklama: Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın yaptığı paylaşım, sarı kırmızılı kulüpten ayrılık sinyali olarak yorumlandı. Ancak Torreira'nın menajeri... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T15:02+0300
2023-07-19T15:16+0300
spor
galatasaray sk
galatasaray
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Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Lucas Torreira, sarı kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira, sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor. Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı, "Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor?" sorusunu akıllara getirdi.Menajerinden açıklamaÖte yandan İtalyan basınında da Lucas Torreira'nın transferiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. La Lazio Siamo Noi'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Ancak Galatasaray'ın maddi beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve ayrıca sarı kırmızılı kulübün Torreira'nın alternatifini bulmadan satışa onay vermeyeceği belirtildi.Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken, Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur da yaptığı açıklamada "Şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil. Herkesi mutlu edecek bir teklif gelirse transfer olabilir ancak Lazio şimdilik B planına geçti ve herhangi bir problem yok" diye konuştu.
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galatasaray sk, galatasaray
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Veda gibi paylaşım sonrası açıklama: Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

15:02 19.07.2023 (güncellendi: 15:16 19.07.2023)
© AALucas Torreira
Lucas Torreira - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın yaptığı paylaşım, sarı kırmızılı kulüpten ayrılık sinyali olarak yorumlandı. Ancak Torreira'nın menajeri, futbolcusunun transferiyle ilgili somut bir gelişme olmadığını açıkladı.
Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Lucas Torreira, sarı kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.
İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira, sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor. Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı, "Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Menajerinden açıklama

Öte yandan İtalyan basınında da Lucas Torreira'nın transferiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
La Lazio Siamo Noi'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Ancak Galatasaray'ın maddi beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve ayrıca sarı kırmızılı kulübün Torreira'nın alternatifini bulmadan satışa onay vermeyeceği belirtildi.
Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken, Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur da yaptığı açıklamada "Şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil. Herkesi mutlu edecek bir teklif gelirse transfer olabilir ancak Lazio şimdilik B planına geçti ve herhangi bir problem yok" diye konuştu.
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