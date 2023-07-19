https://sputniknews.com.tr/20230719/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-ligimiz-dunyanin-en-degerli-10-ligi-arasinda-1073685092.html

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Süper Lig'in dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer aldığını söyledi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T02:41+0300

2023-07-19T02:41+0300

2023-07-19T02:41+0300

spor

türk

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

mehmet büyükekşi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067033878_0:0:2778:1563_1920x0_80_0_0_74a9995653c6d90896c9b9cbc7c09879.jpg

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.Ceren Gündoğdu'nun sahne aldığı gecede komedyen Tahsin Hasoğlu da esprileriyle konuklara eğlenceli vakit geçirtti.Ligin ilk yarısı 18 hafta oynanacakSüper Lig'de sezon 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 23-24-25 Aralık'taki 18. hafta maçlarıyla ligde ilk yarı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak'taki 19. hafta mücadeleleriyle başlayacak ikinci yarı ise 19 Mayıs 2024'te sona erecek.Maç takviminin sıkışması nedeniyle 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler dolayısıyla 31. hafta mücadelelerinde takımlar 2-3-4 Nisan tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Sezonu 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayan 4 takım bir alt lige düşecek.Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsorunun Trendyol olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İngiltere ve İspanya'nın ardından en büyük isim sponsorluğu anlaşmasını yaptıklarını belirtti.Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluk yarışının ligin marka değerini artırdığına dikkati çeken Büyükekşi, şöyle devam etti:Önümüzdeki sene fikstür sistemini yeniden düzenlemek istediklerini de sözlerine ekleyen Mehmet Büyükekşi, "Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. 100'den fazla ülkede bazı maçlarımız yayınlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika liglerini yeniden düzenleyen firmayla anlaşma yaptık. Önümüzdeki süreçte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de fikstür yapısını yeniden oluşturmak istiyoruz. Süper Lig'in kurumsal kimliğini de yeniden oluşturmak istiyoruz. Yeni sponsorluk modelleriyle kulüplerin gelirlerini artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Federasyon, takımlar ve taraftarlar olarak Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir hikaye yazmak istediklerinin altını çizen Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hedefi futbolun marka değerini artırmakTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin yeni sponsoru Trendyol ile 1 Ocak'tan itibaren futbolun marka değerini artırmak adına önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi.Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Büyükekşi, lige sponsor olan Trendyol'a teşekkür etti.Sponsor markanın Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını dile getiren TFF Başkanı Büyükekşi, şöyle konuştu:Büyükekşi, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurulmasının açıklanmasıyla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:Çağlayan Çetin: Desteğimizi önümüzdeki yıllarda devam ettireceğizTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle birlikte açıklamalarda bulunan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, anlaşmanın uzun süreli olmasını istediklerini söyledi. Çetin, şunları kaydetti:Ali Koç: Ne kulüpler ne federasyon bu finansal durumun içinden çıkabilecek durumdaGecede konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, başkan olarak görev yaptığı 5 yılda fikstür çekimlerine katılmadığını, ilk kez böyle bir gecede yer aldığını söyledi. Maçların oynanmadığı dönemin başkanlar ve yöneticiler olarak stressiz bir dönem olduğunu ancak taraftarların maçları heyecanla beklediğini ifade eden Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de Trendyol ile imzalanan isim sponsorluğu anlaşması dolayısıyla tebrik etti.Futbolda birçok sorun olduğunu, sorunların günden güne arttığını vurgulayan Ali Koç "Hepimizin bildiği finansal sorunlar var. Çok paydaşın dile getirip beceremediği adil rekabet ortamının sağlanması lazım. Finansal konularda sıkıntımız çok büyük. Ne kulüpler, ne federasyon bu finansal durumun içinden çıkabilecek durumda değil. Bıçak kemiğe dayandı" ifadelerini kullandı.Kulüplerin kontrolü dışında gelişen olumsuzluklar olduğuna dikkati çeken Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, şöyle devam etti:'Bu ortamda gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz'Vergi oranının yüzde 15'ten 40'a çıkmasının kulüplerin yükünü artırdığını da söyleyen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:Kulüpler Birliği Vakfı Ali Koç, konuşmasını tamamladıktan sonra FIVB Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.Çağlayan Çetin: Sadece sponsorluk değil yol arkadaşlığı için omuz omuzayız​​​​​​​Süper Lig ve 1. Lig'e isim sponsoru olan Trendyol'un Grup Başkanı Çağlayan Çetin, artık Türk futbol ailesinin bir parçası olduklarını söyledi. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için yolu yarıladığını ifade eden Çetin, milli takımın şampiyonaya katılacağına inandıklarını belirtti.ABD'den FIVB Milletler Ligi Şampiyonu olarak dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da kutlayan Çağlayan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, mehmet büyükekşi