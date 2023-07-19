https://sputniknews.com.tr/20230719/tataristanin-baskenti-kazanda-tank-okuluna-saldirmayi-planlayan-bir-kisi-yakalandi-1073712119.html

Tataristan'ın başkenti Kazan'da tank okuluna saldırmayı planlayan bir kişi yakalandı

Tataristan'ın başkenti Kazan'da tank okuluna saldırmayı planlayan bir kişi yakalandı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir tank okulundaki askeri teçhizatı yakmak için patlayıcı hazırlayan bir kişi... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T14:11+0300

2023-07-19T14:11+0300

2023-07-19T14:11+0300

ukrayna krizi

tataristan

saldırı

rusya

teçhizat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_0:0:1628:917_1920x0_80_0_0_6f16bfa6b6e090375362da1cce3202f0.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) açıklamasına göre FSB'nin Tataristan biriminde görevli çalışanlar, Kazan kentindeki bir tank okulunun yakınında bulunan askeri teçhizatı yakmak için evinde patlayıcı hazırlayan bir kişiyi yakaladı.FSB, zanlının 'Rusya'ya Özgürlük Lejyonu' adlı örgüte üye olduğunu, askeri teçhizat yakma ve kentin bazı kritik altyapı tesislerine saldırma planları yaptığını vurguladı.Rusya Yüksek Mahkemesi, Mart 2023'te aldığı kararla Ukrayna'da kurulan 'Rusya'ya Özgürlük Lejyonu' adlı örgütü terör örgütü ilan etmişti.

tataristan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tataristan, saldırı, rusya, teçhizat