https://sputniknews.com.tr/20230719/tataristanin-baskenti-kazanda-tank-okuluna-saldirmayi-planlayan-bir-kisi-yakalandi-1073712119.html
Tataristan'ın başkenti Kazan'da tank okuluna saldırmayı planlayan bir kişi yakalandı
Tataristan'ın başkenti Kazan'da tank okuluna saldırmayı planlayan bir kişi yakalandı
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir tank okulundaki askeri teçhizatı yakmak için patlayıcı hazırlayan bir kişi... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T14:11+0300
2023-07-19T14:11+0300
2023-07-19T14:11+0300
ukrayna krizi
tataristan
saldırı
rusya
teçhizat
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) açıklamasına göre FSB'nin Tataristan biriminde görevli çalışanlar, Kazan kentindeki bir tank okulunun yakınında bulunan askeri teçhizatı yakmak için evinde patlayıcı hazırlayan bir kişiyi yakaladı.FSB, zanlının 'Rusya'ya Özgürlük Lejyonu' adlı örgüte üye olduğunu, askeri teçhizat yakma ve kentin bazı kritik altyapı tesislerine saldırma planları yaptığını vurguladı.Rusya Yüksek Mahkemesi, Mart 2023'te aldığı kararla Ukrayna'da kurulan 'Rusya'ya Özgürlük Lejyonu' adlı örgütü terör örgütü ilan etmişti.
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tataristan, saldırı, rusya, teçhizat
tataristan, saldırı, rusya, teçhizat
Tataristan'ın başkenti Kazan'da tank okuluna saldırmayı planlayan bir kişi yakalandı
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir tank okulundaki askeri teçhizatı yakmak için patlayıcı hazırlayan bir kişi yakalandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) açıklamasına göre FSB'nin Tataristan biriminde görevli çalışanlar, Kazan kentindeki bir tank okulunun yakınında bulunan askeri teçhizatı yakmak için evinde patlayıcı hazırlayan bir kişiyi yakaladı.
FSB, zanlının 'Rusya'ya Özgürlük Lejyonu' adlı örgüte üye olduğunu, askeri teçhizat yakma ve kentin bazı kritik altyapı tesislerine saldırma planları yaptığını vurguladı.
Rusya Yüksek Mahkemesi, Mart 2023'te aldığı kararla Ukrayna'da kurulan 'Rusya'ya Özgürlük Lejyonu' adlı örgütü terör örgütü ilan etmişti.