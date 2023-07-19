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https://sputniknews.com.tr/20230719/taksiciden-musteriye-binmeden-once-taksicinin-nereye-gidecegini-sor-1073693558.html
Taksiciden müşteriye: 'Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor'
Taksiciden müşteriye: 'Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor'
Beylikdüzü'nde müşterisinin söylediği adrese gidemeyeceğini söyleyen taksici, kadına, "Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor" diye de tavsiye verdi... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T10:21+0300
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Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar'a gitmek isteyen bir kadın, yol üzerindeki taksiyi durdurarak bindi.Sürücüye Avcılar'da bir adrese gitmek istediğini söyleyen kadın, taksicinin o konuma gitmeyeceğini ve Esenyurt tarafına gittiğini duyunca şaşkınlık yaşadı. Kadın, yoldan müşteriyi alıp istediği yere bırakması gerektiğini söyledikten sonra şoför, "Taksiye binmeden önce sürücünün nereye gideceğini sormalısınız" diye karşılık verdi.Diyalog sonrası yolcu, taksiden inerken ikili arasında yaşanan ilginç diyalog kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/havalimanindaki-taksi-kuyrugu-goruntulerine-taksicilerden-aciklama-2-saat-degil-26-dakika-bekledi-1073670838.html
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Taksiciden müşteriye: 'Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor'
Taksiciden müşteriye: 'Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor'
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türkiye, istanbul, taksici, video
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Taksiciden müşteriye: 'Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor'

10:21 19.07.2023 (güncellendi: 11:00 19.07.2023)
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Beylikdüzü'nde müşterisinin söylediği adrese gidemeyeceğini söyleyen taksici, kadına, "Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor" diye de tavsiye verdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar'a gitmek isteyen bir kadın, yol üzerindeki taksiyi durdurarak bindi.
Sürücüye Avcılar'da bir adrese gitmek istediğini söyleyen kadın, taksicinin o konuma gitmeyeceğini ve Esenyurt tarafına gittiğini duyunca şaşkınlık yaşadı. Kadın, yoldan müşteriyi alıp istediği yere bırakması gerektiğini söyledikten sonra şoför, "Taksiye binmeden önce sürücünün nereye gideceğini sormalısınız" diye karşılık verdi.
Diyalog sonrası yolcu, taksiden inerken ikili arasında yaşanan ilginç diyalog kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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