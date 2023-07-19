https://sputniknews.com.tr/20230719/tahil-anlasmasinin-durdurulmasi-gida-enflasyonu-yuksek-olan-ulkeleri-vuracak-1073730897.html

‘Tahıl anlaşmasının durdurulması, gıda enflasyonu yüksek olan ülkeleri vuracak’

‘Tahıl anlaşmasının durdurulması, gıda enflasyonu yüksek olan ülkeleri vuracak’

Rus uzmanlar, tahıl anlaşmasını durdurulmasının, gıda fiyatlarının zaten rekor hızla yükseldiği bir dizi ülkenin gıda güvenliğini tehdit altında bırakacağını... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T20:46+0300

2023-07-19T20:46+0300

2023-07-19T20:46+0300

ukrayna krizi

tahıl

gıda

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072765084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e90fa9801202e9009766f86a3593561.jpg

Rusya’nın gayri mali kalkınma fonu Roskongress ve Dünya Piyasalarını Araştırma Enstitüsü’nün hazırladığı ‘Jeopolitik ve El Niño arasında: Enflasyon için bir tetikleyici olarak gıda’ adlı raporda, “Jeopolitik çalkantılar, dünya gıda piyasası için ani bir faktör haline gelerek gıda enflasyonunu artırdı. Tahıl fiyatları Şubat 2022’den sonra yaklaşık yüzde 20 artış yaşadı, ancak tahıl anlaşması fiyatları önceki seviyelerine geri getirdi. Tahıl anlaşmasının şartlarına uyulmaması, Ukrayna’dan tedariki imkansız hale getiriyor, bu nedenle fiyatlar yeniden yüksek hızla artacak ve bazı ülkelerin gıda güvenliği tehditle karşı karşıya kalacak” ifadesine yer verildi.Artan yaşam maliyetiyle mücadelenin, şimdiden birçok hükümet için en büyük öncelik haline geldiğini ifade eden uzmanlar, “Gerçek gıda enflasyonuna bakarsak pahalı gıdalardan en çok Zimbabwe (yüzde 41) ve Ruanda (yüzde 26,1) etkileniyor. Geri kalanında bu rakam yüzde 10-20 aralığında, hatta daha düşük” diye yazdı.2023’ün ilk yarısında gıda fiyatlarının dinamiklerinin daha olumlu hale geldiği kabul edilirken, “Ancak, yılın ikinci yarısında, El Niño’nun etkisi gibi iklimsel faktörler nedeniyle fiyatlar üzerindeki baskı yeniden başlayacak. Tahıl anlaşmasının iptali gibi artan jeopolitik riskler de var. Jeopolitik ve ekonomik olaylar, gıda enflasyonunu bir kez daha maksimum seviyelere çıkarabilir” dendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tahıl, gıda, enflasyon