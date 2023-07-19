https://sputniknews.com.tr/20230719/tahil-anlasmasinin-durdurulmasi-gida-enflasyonu-yuksek-olan-ulkeleri-vuracak-1073730897.html
‘Tahıl anlaşmasının durdurulması, gıda enflasyonu yüksek olan ülkeleri vuracak’
‘Tahıl anlaşmasının durdurulması, gıda enflasyonu yüksek olan ülkeleri vuracak’
Rus uzmanlar, tahıl anlaşmasını durdurulmasının, gıda fiyatlarının zaten rekor hızla yükseldiği bir dizi ülkenin gıda güvenliğini tehdit altında bırakacağını... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T20:46+0300
2023-07-19T20:46+0300
2023-07-19T20:46+0300
ukrayna krizi
tahıl
gıda
enflasyon
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Rusya’nın gayri mali kalkınma fonu Roskongress ve Dünya Piyasalarını Araştırma Enstitüsü’nün hazırladığı ‘Jeopolitik ve El Niño arasında: Enflasyon için bir tetikleyici olarak gıda’ adlı raporda, “Jeopolitik çalkantılar, dünya gıda piyasası için ani bir faktör haline gelerek gıda enflasyonunu artırdı. Tahıl fiyatları Şubat 2022’den sonra yaklaşık yüzde 20 artış yaşadı, ancak tahıl anlaşması fiyatları önceki seviyelerine geri getirdi. Tahıl anlaşmasının şartlarına uyulmaması, Ukrayna’dan tedariki imkansız hale getiriyor, bu nedenle fiyatlar yeniden yüksek hızla artacak ve bazı ülkelerin gıda güvenliği tehditle karşı karşıya kalacak” ifadesine yer verildi.Artan yaşam maliyetiyle mücadelenin, şimdiden birçok hükümet için en büyük öncelik haline geldiğini ifade eden uzmanlar, “Gerçek gıda enflasyonuna bakarsak pahalı gıdalardan en çok Zimbabwe (yüzde 41) ve Ruanda (yüzde 26,1) etkileniyor. Geri kalanında bu rakam yüzde 10-20 aralığında, hatta daha düşük” diye yazdı.2023’ün ilk yarısında gıda fiyatlarının dinamiklerinin daha olumlu hale geldiği kabul edilirken, “Ancak, yılın ikinci yarısında, El Niño’nun etkisi gibi iklimsel faktörler nedeniyle fiyatlar üzerindeki baskı yeniden başlayacak. Tahıl anlaşmasının iptali gibi artan jeopolitik riskler de var. Jeopolitik ve ekonomik olaylar, gıda enflasyonunu bir kez daha maksimum seviyelere çıkarabilir” dendi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
tahıl, gıda, enflasyon
‘Tahıl anlaşmasının durdurulması, gıda enflasyonu yüksek olan ülkeleri vuracak’
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Rus uzmanlar, tahıl anlaşmasını durdurulmasının, gıda fiyatlarının zaten rekor hızla yükseldiği bir dizi ülkenin gıda güvenliğini tehdit altında bırakacağını, en savunmasız ülkelerin Zimbabve ve Ruanda olduğunu belirtti.
Rusya’nın gayri mali kalkınma fonu Roskongress ve Dünya Piyasalarını Araştırma Enstitüsü’nün hazırladığı ‘Jeopolitik ve El Niño arasında: Enflasyon için bir tetikleyici olarak gıda’ adlı raporda, “Jeopolitik çalkantılar, dünya gıda piyasası için ani bir faktör haline gelerek gıda enflasyonunu artırdı. Tahıl fiyatları Şubat 2022’den sonra yaklaşık yüzde 20 artış yaşadı, ancak tahıl anlaşması fiyatları önceki seviyelerine geri getirdi. Tahıl anlaşmasının şartlarına uyulmaması, Ukrayna’dan tedariki imkansız hale getiriyor, bu nedenle fiyatlar yeniden yüksek hızla artacak ve bazı ülkelerin gıda güvenliği tehditle karşı karşıya kalacak” ifadesine yer verildi.
Artan yaşam maliyetiyle mücadelenin, şimdiden birçok hükümet için en büyük öncelik haline geldiğini ifade eden uzmanlar, “Gerçek gıda enflasyonuna bakarsak pahalı gıdalardan en çok Zimbabwe (yüzde 41) ve Ruanda (yüzde 26,1) etkileniyor. Geri kalanında bu rakam yüzde 10-20 aralığında, hatta daha düşük” diye yazdı.
2023’ün ilk yarısında gıda fiyatlarının dinamiklerinin daha olumlu hale geldiği kabul edilirken, “Ancak, yılın ikinci yarısında, El Niño’nun etkisi gibi iklimsel faktörler nedeniyle fiyatlar üzerindeki baskı yeniden başlayacak. Tahıl anlaşmasının iptali gibi artan jeopolitik riskler de var. Jeopolitik ve ekonomik olaylar, gıda enflasyonunu bir kez daha maksimum seviyelere çıkarabilir” dendi.