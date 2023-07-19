https://sputniknews.com.tr/20230719/tac-mahali-sel-sulari-basti-1073724263.html
Tac Mahal’i sel suları bastı
Tac Mahal’i sel suları bastı
Hindistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle Yamuna Nehri’nin taşması sonucu Tac Mahal'in bahçesi sular altında kaldı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T17:34+0300
2023-07-19T17:34+0300
2023-07-19T17:35+0300
dünya
sel
yağış
nehir
video
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Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin ünlü simgelerinden biri olan Tac Mahal’i etkiledi.Ülkenin kuzey kesiminde yer alan Yamuna Nehri’nin taşması sonucu Tac Mahal'u su bastı. Turistlerin büyük ilgisini çeken tarihi yapının arka bahçesi sular altında kaldı. Yerel yetkililer, nehrin taşması sonucu sel sularının son olarak 45 sene önce yapının duvarlarına ulaştığını ifade etti.
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Tac Mahal’i sel suları bastı
Tac Mahal’i sel suları bastı
2023-07-19T17:34+0300
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PT1M30S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
sel, yağış, nehir, video, видео
sel, yağış, nehir, video, видео
Tac Mahal’i sel suları bastı
17:34 19.07.2023 (güncellendi: 17:35 19.07.2023) Abone ol
Hindistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle Yamuna Nehri’nin taşması sonucu Tac Mahal'in bahçesi sular altında kaldı.
Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin ünlü simgelerinden biri olan Tac Mahal’i etkiledi.
Ülkenin kuzey kesiminde yer alan Yamuna Nehri’nin taşması sonucu Tac Mahal'u su bastı.
Turistlerin büyük ilgisini çeken tarihi yapının arka bahçesi sular altında kaldı.
Yerel yetkililer, nehrin taşması sonucu sel sularının son olarak 45 sene önce yapının duvarlarına ulaştığını ifade etti.