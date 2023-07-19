https://sputniknews.com.tr/20230719/sosyal-medya-fenomeninin-polis-olarak-atanmasi-kriz-yaratti--1073722299.html
Sosyal medya fenomeninin polis olarak atanması kriz yarattı
Sosyal medya fenomeninin polis olarak atanması kriz yarattı
Kolombiya polisinin 'dijital elçi' olarak bir sosyal medya fenomenini işe alması ülkede tartışmalara neden oldu. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T17:05+0300
2023-07-19T17:05+0300
2023-07-19T17:10+0300
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sosyal medya
sosyal medya fenomeni
kolombiya
polis
kriz
tartışma
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Kolombiya'da Alexa Narvaez isimli sosyal medya fenomeni, 'dijital elçi' olarak Cali polisine dahil oldu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan fenomenin polis olması ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi. Hiçbir eğitimi olmayan Narvaez’in polis olarak görevlendirilmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medya hesabında binlerce takipçisi bulunan memur Narvaez, erkeklerden sık sık beğeniler alırken paylaşımlarına, "Beni her gün tutuklayabilirsin" şeklinde yorumlar yapılıyor.Bununla birlikte bazı kullanıcılar da Cali şehrinde görev yapan memurun, fenomen olduğu gibi polislik de yapabileceği fikrini savunuyor. Tartışmaların odağındaki Narvaez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hayata bir kez geliyoruz. Mutlu olun, yarın yokmuş gibi her şeyin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/babasi-hakkindan-vazgecti-19-yasindaki-sosyal-medya-fenomeni-prenses-tahta-gececek--1072174370.html
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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, kolombiya, polis, kriz, tartışma
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, kolombiya, polis, kriz, tartışma
Sosyal medya fenomeninin polis olarak atanması kriz yarattı
17:05 19.07.2023 (güncellendi: 17:10 19.07.2023) Abone ol
Kolombiya polisinin 'dijital elçi' olarak bir sosyal medya fenomenini işe alması ülkede tartışmalara neden oldu.
Kolombiya'da Alexa Narvaez isimli sosyal medya fenomeni, 'dijital elçi' olarak Cali polisine dahil oldu.
Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan fenomenin polis olması ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.
Hiçbir eğitimi olmayan Narvaez’in polis olarak görevlendirilmesi tepkilere neden oldu.
Sosyal medya hesabında binlerce takipçisi bulunan memur Narvaez, erkeklerden sık sık beğeniler alırken paylaşımlarına, "Beni her gün tutuklayabilirsin" şeklinde yorumlar yapılıyor.
Bununla birlikte bazı kullanıcılar da Cali şehrinde görev yapan memurun, fenomen olduğu gibi polislik de yapabileceği fikrini savunuyor.
Tartışmaların odağındaki Narvaez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hayata bir kez geliyoruz. Mutlu olun, yarın yokmuş gibi her şeyin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.