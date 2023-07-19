https://sputniknews.com.tr/20230719/selvi-anketi-paylasti-erdogana-neden-oy-verdiler-muhalefetin-basarisizliginin-sebebi-ne-1073688048.html

Selvi anketi paylaştı: Erdoğan'a neden oy verdiler, muhalefetin başarısızlığının sebebi ne?

Selvi anketi paylaştı: Erdoğan'a neden oy verdiler, muhalefetin başarısızlığının sebebi ne?

Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma'nın son anketini paylaştı. Ankette, vatandaşların Erdoğan'a neden oy verdikleri, muhalefetin kaybetmesinde en büyük payın... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T07:46+0300

2023-07-19T07:46+0300

2023-07-19T07:46+0300

türkiye

anket

optimar

optimar araştırma

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Optimar Araştırma, 10-14 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 350 kişiyle yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette, "28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’a neden oy verdiniz?" ve "28 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na neden oy verdiniz?" soruları yöneltildi.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü köşesinde paylaştığı ankete göre katılımcıların, Erdoğan'a oy verme nedenleri arasında ilk sırada "güvenilir olması" yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 16’sı Kılıçdaroğlu’na mevcut iktidarın değişmesini desteklemesi için oy verdiğini söylüyor.Ankette “Muhalefetin başarısızlığının sebebi ne?” diye de soruldu. Ankete katılanların yüzde 25.1’i muhalefetin etkili bir vizyon ve politika ortaya koyamadığını söylüyor.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:Ankete göre, “28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’a neden oy verdiniz?” sorusuna katılanların yüzde 21.6’sı “güvenilir olması”; yüzde 17.7’si “Başarılı liderlik göstermesi”; yüzde 17.3’ü “İstikrarı sağlaması”; yüzde 9.6’sı da “CHP-HDP ilişkisini desteklememesi” yanıtını verdi.“Hizmet odaklı olması” diyenler yüzde 9.1’le önemli bir oranı tutarken, onu yüzde 6.3’le “Geleceğe yönelik projeler üretmesi” diyenler takip ediyor.İstikrar ve iktidarın devam etmesini isteme ise yüzde 5.0’la önemli bir oranda. Dini görüşe uygun politikaları ve uygulamaları benimsemesi ise oy tercihinde yüzde 4.2 oranında çıkıyor.Kılıçdaroğlu’na oy verme nedenleri ne oldu?Ankete katılanların yüzde 16’sı Kılıçdaroğlu’na mevcut iktidarın değişmesini desteklemesi için oy verdiğini söylüyor.Yüzde 14.2’yle ikinci sırada ise ekonomik durumun düzelmesine yönelik politikalar geliyor. Suriyeli sorununun çözümüne odaklanması yüzde 9.9’la üçüncü sırada gelirken, onu yüzde 9.5’le dürüst ve güvenilir siyasetçi seçeneği izliyor.CHP seçmeni açısından çok önemli olan Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı yüzde 7.9’la beşinci sırada yer alırken onu barış, huzur ve adaletin sağlanacağına olan inanç takip ediyor.'Muhalefetin başarısızlığının sebebi ne?'Ankette “Muhalefetin başarısızlığının sebebi ne?” diye de soruldu. Ankete katılanların yüzde 25.1’i muhalefetin etkili bir vizyon ve politika ortaya koyamadığını söylüyor.Ankete katılanların yüzde 19.3’ü başarısızlığın nedeni olarak Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesini işaret ediyor.3. sırada yüzde 12.6’yla halkın değişime direnci deniliyor. Beşinci sırada yüzde 10.5’le halkın güvenlik ve istikrar ihtiyacının hükümet tarafından karşılanması gelirken, son sırayı yüzde 8’le seçim sürecindeki propaganda ve medya stratejilerinin muhalefette eksik olması gösterildi.'Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait?'Ankette “Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait?” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 44.6’sı Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Kılıçdaroğlu’nu yüzde 19.2’le Meral Akşener takip ediyor. İmamoğlu başarısız diyenlerin oranı yüzde 17 olurken, Mansur Yavaş diyenler yüzde 12.1’le 4. sırada geliyor.

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