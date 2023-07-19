https://sputniknews.com.tr/20230719/sarigul-vergi-artisina-iliskin-teklifin-oylamalarina-muhalefetin-katiliminin-az-olmasini-elestirdi-1073684038.html
Sarıgül, vergi artışına ilişkin teklifin oylamalarına muhalefetin katılımının az olmasını eleştirdi
Sarıgül, vergi artışına ilişkin teklifin oylamalarına muhalefetin katılımının az olmasını eleştirdi
Vergi artışına ilişkin teklifin oylamalarına muhalefetin katılımının az olmasını değerlendiren CHP'li Sarıgül, "Ben kendi payıma tüm yurttaşlarımdan özür... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T01:12+0300
2023-07-19T01:12+0300
2023-07-19T01:12+0300
türkiye
mustafa sarıgül
vergi
ekonomi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
erzincan
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulunda, vergi artışlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin oylamalarına muhalefet milletvekillerinin katılımının az olmasını değerlendirdi.Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, otogaz, motorin ve benzinin fiyatının 6 lira birden arttığını, bir bardak benzinin fiyatının 10 lira olduğunu söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın, iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geldiğini belirten Sarıgül, "Bu, işçilerimize, memurlarımıza, emekliye yapılan maaş zamlarının da erimesi demektir. Yurttaşlarımızın alım gücünün düşmesi demektir. Geçim sıkıntısının yoksulluğun ve borçların artması demektir" diye konuştu.İktidarın "zamdan başka bir çözüm" bulamadığını, zamları savunduğunu ileri süren Sarıgül, "Savunma yaparken teflon tava gibiler, üzerlerine hiçbir şey bulaşmıyor. ifadesini kullandı.Sarıgül, TBMM Genel Kurulunda geçen hafta kabul edilen, bazı vergilerde artış öngören kanun teklifinin oylamalarında muhalefet milletvekillerinin katılımının az olmasına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:Sarıgül, bir gazetecinin "CHP, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Bu girişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Önemli bir karar. Partimizin aldığı karar değerlidir. Hemen TBMM Başkanı Meclis'i toplantıya çağırmalı her şeyin açık ve net şekilde parlamentoda görüşülmesi lazım" yanıtını verdi.
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mustafa sarıgül, vergi, ekonomi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan
mustafa sarıgül, vergi, ekonomi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan
Sarıgül, vergi artışına ilişkin teklifin oylamalarına muhalefetin katılımının az olmasını eleştirdi
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Vergi artışına ilişkin teklifin oylamalarına muhalefetin katılımının az olmasını değerlendiren CHP'li Sarıgül, "Ben kendi payıma tüm yurttaşlarımdan özür diliyorum. Çalışma arkadaşlarıma da gerçekten sitemlerimi iletiyorum. Mazeret yok, muhalefet milletvekilleri o gün hepimiz orada olmalıydık" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulunda, vergi artışlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin oylamalarına muhalefet milletvekillerinin katılımının az olmasını değerlendirdi.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, otogaz, motorin ve benzinin fiyatının 6 lira birden arttığını, bir bardak benzinin fiyatının 10 lira olduğunu söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın, iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geldiğini belirten Sarıgül, "Bu, işçilerimize, memurlarımıza, emekliye yapılan maaş zamlarının da erimesi demektir. Yurttaşlarımızın alım gücünün düşmesi demektir. Geçim sıkıntısının yoksulluğun ve borçların artması demektir" diye konuştu.
İktidarın "zamdan başka bir çözüm" bulamadığını, zamları savunduğunu ileri süren Sarıgül, "Savunma yaparken teflon tava gibiler, üzerlerine hiçbir şey bulaşmıyor. ifadesini kullandı.
Sarıgül, TBMM Genel Kurulunda geçen hafta kabul edilen, bazı vergilerde artış öngören kanun teklifinin oylamalarında muhalefet milletvekillerinin katılımının az olmasına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ben bu noktada kendi payıma tüm yurttaşlarımdan özür diliyorum. Birazcık o konuda da grup başkanvekillerimizin bütün grupları uyarması lazım. Özellikle muhalefet milletvekili olarak orada bulunmamak son derece üzüntü verici bir olaydır. Bundan sonra kesinlikle böyle bir şey olmaz. Bu noktada benim çalışma arkadaşlarıma da gerçekten sitemlerimi iletiyorum. Başarı üç şeyden geçer: Milletvekili, kadro ve proje. Demek ki bizim buradaki kadromuz da yeteri kadar oturmadı. Mazeret yok, muhalefet milletvekilleri olarak o gün hepimiz orada olmalıydık."
Sarıgül, bir gazetecinin "CHP, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Bu girişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Önemli bir karar. Partimizin aldığı karar değerlidir. Hemen TBMM Başkanı Meclis'i toplantıya çağırmalı her şeyin açık ve net şekilde parlamentoda görüşülmesi lazım" yanıtını verdi.