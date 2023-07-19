https://sputniknews.com.tr/20230719/sarigul-vergi-artisina-iliskin-teklifin-oylamalarina-muhalefetin-katiliminin-az-olmasini-elestirdi-1073684038.html

Sarıgül, vergi artışına ilişkin teklifin oylamalarına muhalefetin katılımının az olmasını eleştirdi

Sarıgül, vergi artışına ilişkin teklifin oylamalarına muhalefetin katılımının az olmasını eleştirdi

Vergi artışına ilişkin teklifin oylamalarına muhalefetin katılımının az olmasını değerlendiren CHP'li Sarıgül, "Ben kendi payıma tüm yurttaşlarımdan özür... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T01:12+0300

2023-07-19T01:12+0300

2023-07-19T01:12+0300

türkiye

mustafa sarıgül

vergi

ekonomi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

erzincan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/09/1059678697_0:77:1025:653_1920x0_80_0_0_b6ca1be0c627fb0d773671a89d03189f.jpg

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulunda, vergi artışlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin oylamalarına muhalefet milletvekillerinin katılımının az olmasını değerlendirdi.Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, otogaz, motorin ve benzinin fiyatının 6 lira birden arttığını, bir bardak benzinin fiyatının 10 lira olduğunu söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın, iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geldiğini belirten Sarıgül, "Bu, işçilerimize, memurlarımıza, emekliye yapılan maaş zamlarının da erimesi demektir. Yurttaşlarımızın alım gücünün düşmesi demektir. Geçim sıkıntısının yoksulluğun ve borçların artması demektir" diye konuştu.İktidarın "zamdan başka bir çözüm" bulamadığını, zamları savunduğunu ileri süren Sarıgül, "Savunma yaparken teflon tava gibiler, üzerlerine hiçbir şey bulaşmıyor. ifadesini kullandı.Sarıgül, TBMM Genel Kurulunda geçen hafta kabul edilen, bazı vergilerde artış öngören kanun teklifinin oylamalarında muhalefet milletvekillerinin katılımının az olmasına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:Sarıgül, bir gazetecinin "CHP, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Bu girişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Önemli bir karar. Partimizin aldığı karar değerlidir. Hemen TBMM Başkanı Meclis'i toplantıya çağırmalı her şeyin açık ve net şekilde parlamentoda görüşülmesi lazım" yanıtını verdi.

türkiye

erzincan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa sarıgül, vergi, ekonomi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan